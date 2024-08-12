洛杉磯奧運新增棒壘球等5項目 我國強項拳擊與舉重恐停辦

2024巴黎奧運正式落幕，下屆奧運將在美國洛杉磯進行，雖可能新增棒壘球，但我國優勢項目拳擊與舉重可能被取消。

據《太陽報》報導，下屆奧運將在2028年7月14至30日於美國洛杉磯舉辦，受IBA和JK羅琳影響，拳擊成為本屆最具爭議比賽項目。儘管拳擊一直以來是奧運核心比賽項目，但這2周面臨性別爭議，加上IBA早就被國際奧委會（IOC）除名，比賽主辦權從東京奧運開始就被IOC接管，因此各國拳擊協會要找到可靠國際夥伴。

林郁婷(右)。 美聯社

當被問到洛杉磯奧運是否取消拳擊項目時，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）回應，最快將在2025年上半年決定是否將拳擊納入，他希望各國拳擊協會為IOC尋找新且可靠的國際夥伴，才能確保拳擊進入下屆奧運。

舉重也有可能被取消，因為曾多次傳出禁藥疑雲，2008年北京奧運起，就有多名奪金選手面臨爭議，IOC決定大力整頓，國際舉重總會也縮減男女量級項目。

洛杉磯奧運將新增5個項目，包含棒壘球、板球及棍帶球，腰旗式橄欖球和壁球經多年遊說後，首次登上五環殿堂。