巴黎奧運／珍奶徽章圖案神預言獎牌數量 網：下屆加滿
巴黎奧運正式落幕，我國代表團總共奪下2金5銅，有網友發現珍奶徽章（Pin）剛好有7顆珍珠，神奇預言奪牌數。
我國代表團為巴黎奧運推出多款徽章引發關注，其中「珍奶徽章」詢問度最高，不只台灣民眾很想要，外國選手也搶著交換。
有網友發現徽章上7顆珍珠，剛好與7面獎牌呼應的巧合，他在Threads附上自製配圖，並寫道，「神秘的珍珠奶茶徽章，似乎預言了台灣的得牌數，覺得無比神奇。」
貼文一出，網友紛紛留言表示，「怎麼不多畫幾顆」、「下屆珍珠加滿」、「下次要做一整鍋」。
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