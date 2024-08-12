奧運代表隊返台 羅嘉翎：先養傷再繼續參加比賽

巴黎奧運跆拳道、舉重、田徑代表隊的選手及教練今天搭機返台。羅嘉翎表示會先養傷再接續後面的比賽；陳玟卉、方莞靈及林昱堂則感謝國人的支持，會繼續努力。

在東京奧運女子57公斤級踢下銅牌的台灣跆拳道女將羅嘉翎，這次帶傷征戰巴黎奧運女子57公斤級，但因傷影響在16強賽止步；女子舉重好手陳玟卉東京奧運在女子64公斤級奪銅，因巴黎奧運量級縮減，被迫改戰71公斤級，最終名列第6；「舉重精靈」方莞靈參加女子49公斤級則是名列第6；跳遠好手林昱堂同樣無緣決賽。

跆拳道代表隊選手羅嘉翎、舉重選手陳玟卉、方莞靈，以及田徑隊選手林昱堂今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台。

羅嘉翎接受媒體聯訪表示，會繼續努力加油，回台後先休養，傷好了之後才會再進行後續的比賽。比賽期間很多支持的網友、親友及長官的留言加油都有看到，大家因為奧運凝聚在一起，不因時差或任何阻礙為選手們加油，很令人感動。

中華代表隊選手跆拳道羅嘉翎、舉重陳玟卉、方莞靈，以及田徑林昱堂今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台。長榮航空地勤人員手持布條在候機室外接機。記者黃仲明/攝影

羅嘉翎的教練劉聰達說，下半年度賽程已規劃完成，先前羅嘉翎要降體重、比賽、練習，傷一直沒有完全好，這次會先將傷養好，預計10月、11月會有國外比賽。且因持續長高及重訓，降體重會越來越困難，所以奧運結束後量級會往上調升，畢竟長期控制體重對身體不好。

劉聰達指出，羅嘉翎在亞錦賽預計參加62公斤級，奧運則是挑戰67公斤級，因此接下來包括重訓與體能，都要增加強度與力量。

到場接機的羅嘉翎爸媽也鼓勵她，冠軍只有一個，之後還有機會，年紀還小先把傷勢養好，歸零再出發。

陳玟卉表示，賽前就已先關閉社群媒體，專心備戰進入狀態，這次很感動的是，在賽場上聽到了許多台灣人的加油聲，「感覺好像回到自己國家比賽」。此外，陳玟卉也說，從某次資格賽開始跟方莞靈配合備戰後，搭配就會得到好成績，陳玟卉坦言「她（方莞靈）就像是我的乖乖跟定心丸」。

方莞靈則表示，目前會先休養，為接下來的亞運備戰，也希望可以繼續參加下一屆奧運，並站上頒獎台領獎。

林昱堂受訪表示，因身體有傷，跟治療師討論後決定依照身體狀態去比賽，因為還年輕，所以不要硬撐弄壞身體，4年後再重新開始。

除了體育署與中華奧會及教育部人員前往接機，長榮航空地勤人員也持手寫牌，以及「我們TEAM 我們挺」的布條，在選手入境時高喊「台灣之光歡迎回家，長榮航空以您為榮」；昇恆昌免稅商店也號召員工組成歡迎團，並送上加油卡片及象徵好運的土鳳梨酥，歡迎奧運選手們回家。

根據體育署提供的資料顯示，今天搭機返台包括跆拳道代表隊選手羅嘉翎、舉重代表隊選手陳玟卉與方莞靈、田徑代表隊選手林昱堂，還有教練、防護員及後勤人員等人。