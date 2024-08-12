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發文祝福李洋29歲生日 王齊麟：退役後放輕鬆點

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奧運羽球／發文祝福李洋29歲生日 王齊麟：退役後放輕鬆點

聯合新聞網／ 綜合報導
「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）。 本報資料照片
「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）。 本報資料照片

羽球黃金男雙「麟洋配」奪下巴黎奧運金牌，締造前所未見連霸紀錄。今天是李洋生日，王齊麟也發文祝福。

今天是李洋29歲生日，王齊麟發文寫道，「大寶貝來祝福嘍，生日快樂我的搭檔李洋。這6年我們一起經歷所有高低起伏，一起攜手創造許多奇蹟，雖然有時我們會爭吵，偶爾還要忍受你的臉色，但我們始終目標都一致。謝謝你，我們一起完成我們的夢想，一起兩度站上最高的頒獎台，一起創下許多台灣羽球新紀錄。」

李洋日前發文提到與女友出國旅遊，王齊麟開玩笑表示，「退役後可以放輕鬆點不要再那麼自律了嗎？好好享受你第一次出國旅遊的假期，生日快樂。」

貼文一出，網友們紛紛為李洋獻上生日祝福，還有人表示，「好像夫妻在拌嘴喔」、「你們都是最棒的」、「哈哈大寶貝的祝福文+小小抱怨文」。

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