巴黎奧運／我2金5銅作收 中華開低走高寫驚奇

巴黎奧運今天凌晨閉幕，林郁婷昨天在女子拳擊五十七公斤級摘金，是中華隊本屆第二金，也是拳擊奧運首金。本屆中華隊拿下二金五銅佳績，奪金數追平東京奧運與雅典奧運，七面獎牌僅次東奧的十二面。

今凌晨閉幕式 洛杉磯接棒

林郁婷在本屆奧運遭捲入性別爭議，她頂住壓力，昨天在金牌戰三回合力壓波蘭新秀塞琳梅塔，五名裁判一致判定林郁婷獲勝。在頒獎典禮上，當國旗歌的旋律響起，林郁婷全程跟唱，中間頻頻拭淚；她唱完最後一句「青天白日滿地紅」後親吻手中金牌並向全場觀眾揮手致意，為中華隊本屆賽事畫下完美句點。這面金牌，向世界展現我國女拳手的實力。

今天凌晨巴黎奧運舉辦閉幕式，主辦方將奧林匹克旗幟轉交下屆主辦城市洛杉磯。中華隊由田徑好手楊俊瀚與林郁婷分別出任男、女掌旗官。

我7獎牌 創奧運次佳成績

拳擊 吳詩儀。本報資料照片 射擊 李孟遠。本報資料照片

相較於三年前中華隊在東奧創下史上新高的二金四銀六銅成績，本屆奧運中華隊開低走高，直到吳詩儀闖進拳擊女子六十公斤級四強，確定我國首面獎牌入袋後，局勢開始翻轉。李孟遠在男子定向飛靶掛銅拿下我國史上首面射擊獎牌，羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋完成史無前例的金牌衛冕，到後續體操「世界貓王」唐嘉鴻戲劇化贏得銅牌，以及「婞念」組合郭婞淳和陳念琴雙雙奪銅，再到林郁婷摘金，七面獎牌讓國人驚喜不已。 麟洋配連霸 我國「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功。本報資料照片 體操 唐嘉鴻。本報資料照片 舉重 郭婞淳。記者黃仲明／攝影

拳擊 陳念琴。本報資料照片