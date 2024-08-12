巴黎奧運／女子高球、霹靂舞太厲害 徐薇淩、孫振 寫台灣紀錄

女子高球好手徐薇淩、錢珮芸昨天結束在巴黎奧運的最後一輪賽事，分別以二八三桿與二八六桿並列第八名與第十八名。第二度參賽的徐薇淩，再度改寫我國女子選手在奧運的最佳排名，她誓言要在洛杉磯奧運爭取更好成績。

上屆東京奧運拿下第十五名改寫我國女子選手紀錄的徐薇淩，首輪賽事表現不如預期，打出高於標準桿二桿的成績，但接下來三輪漸入佳境，昨天排名甚至一度衝上並列第六，最終以六十八桿作收，排名並列第八。

徐薇淩直言這場比賽算是打出生涯代表作，「這幾年我的狀況不是很理想，有時候會懷疑自己，再來就是年紀也稍長，所以確定可以再打奧運對我是很大激勵。」對於個人表現沒有遺憾，但「我還想再打一次奧運，希望下一屆會有一個美好的結束。」

巴黎奧運舉辦奧運史上首次霹靂舞賽，我國好手孫振奮力演出。特派記者季相儒／攝影

另外，奧運史上首次霹靂舞比賽昨天登場，中華隊好手孫振在分組賽一勝二敗，未能闖進八強；這位廿四歲好手在第三場比賽露了一手，特別秀出台客舞，笑說：「聽到音樂先跳一下，只能做到這裡，因為還沒有學到原住民舞蹈，下次可能會穿著藍白拖繞場。」

孫振第一場比賽對決摩洛哥，兩個回合都獲九位裁判全部分數，也是首輪賽事唯一拿到十八票的選手，第二戰不敵荷蘭選手，第三戰只要和哈薩克選手戰平就可闖進八強，但最終落敗。