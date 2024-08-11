奧運舉重／讚郭婞淳直接拚金 賴總統：勇氣非獎牌能定義

巴黎奧運賽事風靡全台，幕僚透露，身為資深體育迷的總統賴清德，只要公餘之暇都會緊盯賽程，除為林郁婷加油打氣，更對郭婞淳加重7公斤直接挑戰金牌佩服不已，大讚這股勇氣不是獎牌能定義，已超越獎牌的意義。

賴總統是資深體育迷，他2020年就曾受邀擔任體育台客座球評，一路講評6小時，就投手球路、教練戰術、賽況進行分析，並堅持要坐到播完才結束。

此次巴黎奧運也不例外，幕僚透露，儘管巴黎與台灣有6小時時差，但只要沒有行程或會議的公餘時間，賴總統都會緊盯賽程，且原以為只對棒球和籃球較熟悉，但賴總統連羽球、桌球與拳擊，都能看出對手優劣勢，說出現場賽事對戰「策略」。

幕僚指出，台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋金牌戰當晚，賴總統就透露自己也與大家一樣，都在為麟洋加油；而在奪金後，賴總統隨即與麟洋配越洋通話，感謝他們為國爭戰。

幕僚說，昨天晚間也一樣，賴總統守在電視機前，為台灣第1位登上奧運舞台的霹靂舞好手孫振加油。之後特地熬夜等到今天凌晨3時30分，為賽前飽受性別爭議的林郁婷金牌戰加油喝采；且賽後約莫凌晨4時，賴總統就與林郁婷的母親通話，表達恭喜並稱讚「妳女兒真的了不起！」

此外，賴總統對「舉重女神」郭婞淳的表現更是讚譽有加。幕僚透露，郭婞淳在最後一把挺舉時為爭取金牌，直接加重7公斤，賴總統對以137公斤挑戰第1名的戰術佩服不已，認為郭婞淳直接鎖定金牌、奮力一搏的拚勁，令人敬佩。

幕僚說，儘管最後郭婞淳拿下銅牌，但賴總統大讚郭婞淳的勇氣，認為直拚金牌的精神已經不是獎牌能夠定義，已經超越獎牌的意義。