奧運拳擊／林郁婷奪金遭前網壇傳奇「女金剛」攻擊 引發眾怒

「台灣拳后」林郁婷無畏性別風波，今天在巴黎奧運57公斤級摘下金牌。不過，爭議仍然頻傳不止，除了著名英國主持人摩根（Piers Morgan）發文表示林郁婷奪冠「可恥又可笑」外，網壇傳奇女將，「女金剛」娜拉蒂洛娃（Martina Navratilova）也在社群寫下「這就是讓男性與女性競爭的結果。」

林郁婷金牌戰對上波蘭20歲新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta），靠著身高與速度優勢，3個回合皆完勝對手，最終也成功獲得台灣本屆奧運第2面金牌。賽後，林郁婷跪地親吻擂台，接著背起教練曾自強慶祝勝利。領獎時她淚灑擂台的一幕，也感動粉絲與台灣觀眾。

不過娜拉蒂洛娃稍早在個人社群轉發林郁婷奪冠影片，並寫下爭議言論「這就是讓男性與女性競爭的結果。尤其是拳擊項目，根本不需要有任何技巧，因為拳頭力道會比對手強太多。卑鄙，而且危險。」

貼文引起眾多網友不滿，許多人表示林郁婷就是1名女性，也有人提到林郁婷並不是依靠力量獲勝，懷疑娜拉蒂洛娃根本沒看比賽內容「我通常和你在同一陣線，但這次真的不挺。」、「她是靠速度和技巧獲勝的，不是力量。你就只是另一個沒有看比賽就歧視人的傢伙。」還有人點出：「我記得妳年輕時也飽受其苦，看到妳加入霸凌的那一方真的令人感到失望與悲傷。」