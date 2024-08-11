整理包／中華隊選手好棒！看他們勇拚賽場後感想 讓人催淚不捨

2024巴黎奧運到了尾聲，中華隊這次總共獲得2金5銅共7面獎牌的成績，而每位中華健兒的傑出表現都獲得眾人的讚賞，他們在受訪時也吐露不少心聲，甚至讓人感動的名言，《聯合新聞網》就整理了選手們所發表的金句，讓讀者一同感受他們的心境。

女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運57公斤級決賽勇奪金牌。歐新社

台灣拳擊女將林郁婷在這次巴黎奧運飽受性別爭議，但她不畏流言蜚語，展現強韌的毅力與實力，最終勇奪金牌。

現場那麼多人為了支持我，遠從世界各地買票、搶票，為我加油打氣，他們的支持、鼓勵是我能走到現在，支持挺住，最後拿下金牌最大動力。

巴黎奧運拳擊女子六十六公斤級，我國好手陳念琴獲得銅牌。特派記者季相儒／攝影

抗癌拳擊女王陳念琴在上屆東京奧運前發現罹患淋巴癌，只能一邊治療一邊備戰，最終在第二次的奧運舞台止步於八強賽，但這次巴黎奧運，她成功收穫生涯首面奧運銅牌，讓人見證她努力不懈的精神。

從小到大，我幾乎都是繞著擂台成長，上面有我們的汗、我們的淚，也有我們被擊倒的時候，感謝擂台讓我們平安完賽，親吻擂台是因為萬分的感恩。

中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌。圖／聯合報系資料照片

台灣羽球男雙組合「麟洋配」勇奪巴黎奧運中華隊首面金牌，這除了是他們的二連霸，也是「麟洋配」奧運的最後戰役。

我覺得剛剛在場上親吻球場那一刻，想跟奮鬥那麼久的球場好好的道別，感謝它給我所有、認識那麼多人、經歷多麼美好事情，當然過程中有多艱辛，我們不用去贅述，只有當事人知道就好，很感謝所有人可以看到我們美好那一面，陰暗面我們承擔就好。

麟洋配完成奧運2連霸，網友發現前三名國家組合和東京奧運一模一樣。 法新社

「麟洋配」在這屆巴黎奧運勇奪羽球男雙金牌，完成二連霸，這也是王齊麟和李洋搭檔進軍奧運的最後一舞。

沒有人想要輸掉比賽，希望大家可以多多鼓勵所有運動員，不要只看到我們這些有奪牌的選手，每位運動員都需要大家的肯定。

戴資穎羽球生涯將畫下句點。記者季相儒／攝影

台灣的世界羽球球后戴資穎帶傷出戰巴黎奧運，可惜不敵泰國好手依瑟儂，止步8強，這也是小戴奧運的最後一舞。

超人有來，只是我沒能撐過去。謝謝今晚陪我一起哭泣的人，謝謝你們對我的期待

羽球一哥周天成連續3屆奧運止步於8強。記者季相儒／攝影

台灣羽球一哥周天成成功抗癌重回球場的故事激勵人心，可惜連續三屆奧運會都止步於8強，賽後他也感到遺憾。

站上奧運舞台是台灣所有男單選手的夢想和目標，我很想要幫助大家完成這個夢想，所以真的很遺憾。還沒達成目標，就是再加油吧。

郭婞淳連續三屆奧運站上頒獎台，領獎時激動落淚。特派記者季相儒／攝影

「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重賽女子59公斤級奪下銅牌，創下連續3屆奧運奪牌紀錄。

抓、挺舉未把握好，失去機會，31歲站上頒獎台，下屆還不確定，有遺憾才流淚。

我國體操「世界貓王」唐嘉鴻，在巴黎奧運男子單槓獲得銅牌，高興展示獎牌。特派記者季相儒／攝影

我國「世界貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操男子單槓決賽拿下銅牌，也是台灣在奧運史上第二面體操獎牌。

拿到銅牌，對於台灣體操和單槓歷史，也是對教練和團隊很大肯定。這不是我的終點，我會繼續努力，希望有天讓獎牌顏色更新。

李孟遠代表台灣參加奧運男子定向飛靶，射下銅牌，締造台灣射擊歷史新紀錄。 法新社

中華射擊隊好手李孟遠，在巴黎奧運男子定向飛靶賽射出空前成就，勇奪銅牌，抱回我國史上首面奧運射擊獎牌。

我不是天分很好的選手，主要就慢慢進步，慢慢努力，才會愈來愈好。

中華隊43歲老將莊智淵親口證實，不再參加奧運。特派記者季相儒／攝影

莊智淵是奧運「六朝元老」，在本屆巴黎奧運賽後親口證實，確定是生涯最後一次打奧運。

我的人生就一直是這樣，從小沒有拿過第一名，所以老天也沒有讓我很糟，在我最好的時候沒有讓我得到很想要的，只是盡力在做，接下來希望在下一個篇章，老天可以對我好一點。