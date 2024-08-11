快訊

股災震不掉！他靠台積電「五年狂賺2千萬」 投資心法公開網全跪

奧運拳擊／教練曝林郁婷訓練菜單比照男性 學妹：想努力跟上

收到時已變冷還能安心吃嗎？外送食物的溫度不對時該怎麼辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整理包／中華隊選手好棒！看他們勇拚賽場後感想 讓人催淚不捨

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市政府凌晨舉辦拳后林郁婷拚金牌應援直播派對，林郁婷為中華隊摘下本屆奧運第二面金牌後，塞爆市政府大廳的民眾揮舞國旗慶賀，現場歡聲雷動。記者侯永全／攝影
新北市政府凌晨舉辦拳后林郁婷拚金牌應援直播派對，林郁婷為中華隊摘下本屆奧運第二面金牌後，塞爆市政府大廳的民眾揮舞國旗慶賀，現場歡聲雷動。記者侯永全／攝影

2024巴黎奧運到了尾聲，中華隊這次總共獲得2金5銅共7面獎牌的成績，而每位中華健兒的傑出表現都獲得眾人的讚賞，他們在受訪時也吐露不少心聲，甚至讓人感動的名言，《聯合新聞網》就整理了選手們所發表的金句，讓讀者一同感受他們的心境。

女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運57公斤級決賽勇奪金牌。歐新社
女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運57公斤級決賽勇奪金牌。歐新社

台灣拳擊女將林郁婷在這次巴黎奧運飽受性別爭議，但她不畏流言蜚語，展現強韌的毅力與實力，最終勇奪金牌。

現場那麼多人為了支持我，遠從世界各地買票、搶票，為我加油打氣，他們的支持、鼓勵是我能走到現在，支持挺住，最後拿下金牌最大動力。

巴黎奧運拳擊女子六十六公斤級，我國好手陳念琴獲得銅牌。特派記者季相儒／攝影
巴黎奧運拳擊女子六十六公斤級，我國好手陳念琴獲得銅牌。特派記者季相儒／攝影

抗癌拳擊女王陳念琴在上屆東京奧運前發現罹患淋巴癌，只能一邊治療一邊備戰，最終在第二次的奧運舞台止步於八強賽，但這次巴黎奧運，她成功收穫生涯首面奧運銅牌，讓人見證她努力不懈的精神。

從小到大，我幾乎都是繞著擂台成長，上面有我們的汗、我們的淚，也有我們被擊倒的時候，感謝擂台讓我們平安完賽，親吻擂台是因為萬分的感恩。

中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌。圖／聯合報系資料照片
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌。圖／聯合報系資料照片

台灣羽球男雙組合「麟洋配」勇奪巴黎奧運中華隊首面金牌，這除了是他們的二連霸，也是「麟洋配」奧運的最後戰役。

我覺得剛剛在場上親吻球場那一刻，想跟奮鬥那麼久的球場好好的道別，感謝它給我所有、認識那麼多人、經歷多麼美好事情，當然過程中有多艱辛，我們不用去贅述，只有當事人知道就好，很感謝所有人可以看到我們美好那一面，陰暗面我們承擔就好。

麟洋配完成奧運2連霸，網友發現前三名國家組合和東京奧運一模一樣。 法新社
麟洋配完成奧運2連霸，網友發現前三名國家組合和東京奧運一模一樣。 法新社

「麟洋配」在這屆巴黎奧運勇奪羽球男雙金牌，完成二連霸，這也是王齊麟和李洋搭檔進軍奧運的最後一舞。

沒有人想要輸掉比賽，希望大家可以多多鼓勵所有運動員，不要只看到我們這些有奪牌的選手，每位運動員都需要大家的肯定。

戴資穎羽球生涯將畫下句點。記者季相儒／攝影
戴資穎羽球生涯將畫下句點。記者季相儒／攝影

台灣的世界羽球球后戴資穎帶傷出戰巴黎奧運，可惜不敵泰國好手依瑟儂，止步8強，這也是小戴奧運的最後一舞。

超人有來，只是我沒能撐過去。謝謝今晚陪我一起哭泣的人，謝謝你們對我的期待

羽球一哥周天成連續3屆奧運止步於8強。記者季相儒／攝影
羽球一哥周天成連續3屆奧運止步於8強。記者季相儒／攝影

台灣羽球一哥周天成成功抗癌重回球場的故事激勵人心，可惜連續三屆奧運會都止步於8強，賽後他也感到遺憾。

站上奧運舞台是台灣所有男單選手的夢想和目標，我很想要幫助大家完成這個夢想，所以真的很遺憾。還沒達成目標，就是再加油吧。

郭婞淳連續三屆奧運站上頒獎台，領獎時激動落淚。特派記者季相儒／攝影
郭婞淳連續三屆奧運站上頒獎台，領獎時激動落淚。特派記者季相儒／攝影

「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重賽女子59公斤級奪下銅牌，創下連續3屆奧運奪牌紀錄。

抓、挺舉未把握好，失去機會，31歲站上頒獎台，下屆還不確定，有遺憾才流淚。

我國體操「世界貓王」唐嘉鴻，在巴黎奧運男子單槓獲得銅牌，高興展示獎牌。特派記者季相儒／攝影
我國體操「世界貓王」唐嘉鴻，在巴黎奧運男子單槓獲得銅牌，高興展示獎牌。特派記者季相儒／攝影

我國「世界貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操男子單槓決賽拿下銅牌，也是台灣在奧運史上第二面體操獎牌。

拿到銅牌，對於台灣體操和單槓歷史，也是對教練和團隊很大肯定。這不是我的終點，我會繼續努力，希望有天讓獎牌顏色更新。

李孟遠代表台灣參加奧運男子定向飛靶，射下銅牌，締造台灣射擊歷史新紀錄。 法新社
李孟遠代表台灣參加奧運男子定向飛靶，射下銅牌，締造台灣射擊歷史新紀錄。 法新社

中華射擊隊好手李孟遠，在巴黎奧運男子定向飛靶賽射出空前成就，勇奪銅牌，抱回我國史上首面奧運射擊獎牌。

我不是天分很好的選手，主要就慢慢進步，慢慢努力，才會愈來愈好。

中華隊43歲老將莊智淵親口證實，不再參加奧運。特派記者季相儒／攝影
中華隊43歲老將莊智淵親口證實，不再參加奧運。特派記者季相儒／攝影

莊智淵是奧運「六朝元老」，在本屆巴黎奧運賽後親口證實，確定是生涯最後一次打奧運。

我的人生就一直是這樣，從小沒有拿過第一名，所以老天也沒有讓我很糟，在我最好的時候沒有讓我得到很想要的，只是盡力在做，接下來希望在下一個篇章，老天可以對我好一點。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運拳擊／IG限動貼文諷林郁婷 波蘭對手澄清了
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

奧運拳擊／林郁婷展現運動家風度 貼心幫波蘭女將整理衣領

林郁婷奧運奪金 張廖萬堅：用善良打敗邪惡魔法

奧運拳擊／教練曝林郁婷訓練菜單比照男性 學妹：想努力跟上

奧運拳擊／林郁婷摘金 波蘭女將「高舉1手勢」再掀熱議

相關新聞

整理包／中華隊選手好棒！看他們勇拚賽場後感想 讓人催淚不捨

2024巴黎奧運到了尾聲，中華隊這次總共獲得2金5銅共7面獎牌的成績，而每位中華健兒的傑出表現都獲得眾人的讚賞，他們在受訪時也吐露不少心聲，甚至讓人感動的名言，《聯合新聞網》就整理了選手們所發表的金句，讓讀者一同感受他們的心境。

奧運霹靂舞／鬼靈精怪不敵開創先驅 孫振未能挺進8強

中華代表團霹靂舞好手孫振今天登場，分組賽首戰以2：0擊敗摩洛哥選手BILLY（Bilal Mallakh），不過接下來兩...

奧運高球／徐薇淩第8名改寫紀錄 盼退役前再拚一次奧運

巴黎奧運女子高球最終輪賽事，我國好手徐薇淩、錢珮芸在今天的第4輪都以68（－4）桿佳績繳卡後，排名也大幅提升，其中徐薇淩...

花都隨筆／淚水、喜悅、傳承 中華隊故事進行中

隨著奧運場館周邊的廣告陸續撤下，巴黎奧運將在明天凌晨宣告落幕，而中華代表團的賽程也將在林郁婷的金牌戰後作結，撇開選手表現...

巴黎奧運／中華桌球簡彤娟、輕艇賴冠傑返台　兩人都有新目標

參加2024巴黎奧運的中華代表隊桌球女將簡彤娟，以及為我國取得首次參加奧運輕艇競速資格的亞運金牌賴冠傑，今天上午搭乘長榮...

影／奧運輕艇好手賴冠傑返國鄉親熱情接機 出現最大亮點是「她」

國內第一次有輕艇好手參與奧運賽事，台灣輕艇靜水競速好手賴冠傑，可惜最後未能進入決賽。他今早搭機返台，宜蘭縣輕艇委員會與早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。