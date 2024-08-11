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奧運舉重／郭婞淳連3屆奪牌光榮返台 感謝支持者給力量

中央社／ 桃園機場11日電
台灣「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子59公斤級摘下銅牌，她11日返台時說，很感謝相信她的人，讓她有力量向前進。中央社提供
台灣「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子59公斤級摘下銅牌，她11日返台時說，很感謝相信她的人，讓她有力量向前進。中央社提供

台灣「舉重女神」郭婞淳8日在巴黎奧運女子59公斤級摘下銅牌，她今天返台時說，很感謝相信她的人，讓她有力量向前進，現階段最重要是養傷，接下來的比賽會依身體狀況決定。

郭婞淳在里約奧運摘銅、東京奧運奪金、巴黎奧運又拿下銅牌，生涯連3屆奧運奪牌是台灣史上第1人，3面獎牌在身上，也是台灣史上最多奧運獎牌的選手。

郭婞淳上午和桌球女將簡彤娟、輕艇競速好手賴冠傑搭機返抵桃園國際機場，一下機就受到長榮航空公司員工、昇恆昌免稅店員工們的歡迎和喝采，郭婞淳也親切與粉絲合影、簽名。

台灣「舉重女神」郭婞淳（右）在巴黎奧運女子59公斤級摘下銅牌，她11日返台抵達桃園機場，受到粉絲熱烈歡迎，她也親切簽名。圖中央社提供
台灣「舉重女神」郭婞淳（右）在巴黎奧運女子59公斤級摘下銅牌，她11日返台抵達桃園機場，受到粉絲熱烈歡迎，她也親切簽名。圖中央社提供

郭婞淳接受媒體聯訪時說，這次比賽是自己沒把握好、非常可惜，但能為台灣拿下一面銅牌還是非常榮幸；現階段會先休息、治療傷勢，接下來的比賽會依照身體狀況決定，一步一步慢慢來，只有健康的身體才會有好的成績。

中華代表隊選手「舉重女神」郭婞淳、桌球女將簡彤娟，以及輕艇選手賴冠傑，今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台，長榮航空於候機室外接機。記者黃仲明/攝影 黃仲明
中華代表隊選手「舉重女神」郭婞淳、桌球女將簡彤娟，以及輕艇選手賴冠傑，今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台，長榮航空於候機室外接機。記者黃仲明/攝影 黃仲明

郭婞淳也說，這次在巴黎比賽卻有主場的感覺，聽到大家喊她的名字、從四面八方來替她加油，讓她很感動；這兩年因為狀態沒有一直呈現出來，外界也有很多不看好的聲音，但很感謝看好她、相信她、支持她的人，讓身為運動員的她有更多力量向前進。

中華代表隊選手「舉重女神」郭婞淳、桌球女將簡彤娟，以及輕艇選手賴冠傑，今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台，長榮航空於候機室外接機。記者黃仲明/攝影
中華代表隊選手「舉重女神」郭婞淳、桌球女將簡彤娟，以及輕艇選手賴冠傑，今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台，長榮航空於候機室外接機。記者黃仲明/攝影

針對捲入性別歧視爭議的女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運57公斤級摘下金牌，郭婞淳說，看到時心情很激動，每位運動員能走進奧運殿堂、站上頒獎台，都非常不容易，很替她開心。

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