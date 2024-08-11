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花都隨筆／淚水、喜悅、傳承 中華隊故事進行中

聯合報／ 特派記者劉肇育
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌。圖／聯合報系資料照片
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌。圖／聯合報系資料照片

隨著奧運場館周邊的廣告陸續撤下，巴黎奧運將在明天凌晨宣告落幕，而中華代表團的賽程也將在林郁婷的金牌戰後作結，撇開選手表現的好與壞，本屆賽事也依舊是圍繞著「淚水」、「喜悅」與「傳承」三種故事運行。

今年巴黎奧運我國代表團共派出六十位選手參與十六個運動種類，儘管參賽人數與過去兩屆相比差距不大，但後勤支援團隊的規模卻創下新高，加上上屆東京奧運創紀錄的表現，讓選手背負的壓力是更勝以往。

從獎牌日第一天楊勇緯黯然離場的身影，再到連珍羚的數次鞠躬謝幕，緊接著羽球一姊戴資穎帶傷含淚告別奧運舞台，以及羅嘉翎硬撐落敗後的情緒潰堤，今年「淚水」依舊是巴黎奧運的一項重要元素。

但也因這些悔恨，更讓王齊麟／李洋在逆境中完成衛冕，陳念琴抗癌後樂觀享受舞台最終也順利登上頒獎台，郭婞淳連三屆奪牌後感動拭淚，林郁婷無懼場外風波一路退敵登上最終舞台的畫面，變得更難能可貴。

此外，手握九座大滿貫金盃的謝淑薇今年重披奧運國家隊戰袍，帶著年輕好手曹家宜征戰巴黎，在八強賽止步後將奧運奪牌願望託付給曹家宜；以及奧運六朝元老「桌球教父」莊智淵身兼教練與選手身分，帶著徒弟「柚子」高承睿力戰各國強權後，完成奧運生涯最後一舞。這些「傳承」的故事，不僅將成為今年巴黎奧運我國球迷的美好回憶，也將成為下個希望的起點。

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2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 戴資穎 曹家宜 李洋 林郁婷 羅嘉翎 謝淑薇 郭婞淳 陳念琴

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