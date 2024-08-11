奧運舉重／最後試舉失敗 陳玟卉「讓我躺一下吧」

帶著連續兩屆衝擊頒獎台的壓力，我國舉重好手陳玟卉昨天在巴黎奧運女子七十一公斤級，在六次試舉僅成功兩次的情況下，以抓舉一○三公斤、挺舉一三三公斤、總和二三六公斤拿下第六名，對於未能完成連續兩屆奪牌任務，她賽後也留下不甘淚水，誓言洛杉磯奧運要拿下更好成績。

上屆東京奧運在女子六十四公斤級拿下銅牌的陳玟卉，巴黎奧運受到舉重量級縮減影響，只能向上挑戰七十一公斤級。儘管這次中國大陸與北韓兩個舉重強國並未參賽，但廿一歲的美國新秀瑞芙絲卻展現高於他國選手的實力，昨天她就成功以一一七公斤刷新抓舉奧運紀錄，最終以總和二六二公斤拿下金牌。

在賽前就能預想只能爭銀、保銅的情況下，陳玟卉在抓舉就不太順利，最終僅舉起同於上屆的一○三公斤，落後前三名選手非常多，在挺舉部分也未能完成逆轉，以一三三公斤作收，總和成績二三六公斤排名第六名。

對於未能連續兩屆站上頒獎台，甚至是爭取成色更高的獎牌，陳玟卉賽後也留下不甘心的淚水，「其實自己身體狀態是非常好，有點太過急著想要發揮，卻沒發揮得很理想，覺得我實力不只這樣。」

談到在挺舉最後一次試舉失敗後，一度躺在場中數秒未起身，陳玟卉直言當時除了滿是懊悔，更有種「讓我躺一下吧」的感覺。儘管四年後的洛杉磯奧運是否還會舉辦舉重賽事仍是未知，但廿七歲的陳玟卉也誓言要再次衝擊頒獎台，「完賽絕對不是我想要的結果，希望二○二八奧運時大家可以再來採訪我，屆時我已經拿出更好的表現。」