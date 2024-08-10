奧運拳擊／力挺林郁婷奪金 賴總統：加油到最後一刻

巴黎奧運拳擊選手林郁婷11日凌晨將進行金牌戰。總統賴清德今天表示，林郁婷面對來自拳擊擂台之外的逆境，以及毫無道理的攻擊，卻展現絕佳的風度，以及堅定不移的勇氣，「我們為她加油到最後一刻！」

巴黎奧運台灣代表團將進行最後1天賽程，無端被捲入性別風波的女拳王林郁婷，台灣時間11日凌晨3時30分，將和波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）爭金。

賴總統晚間在X平台發文表示，台灣選手林郁婷準備在巴黎奧運出戰女子拳擊金牌戰，她承載著全國支持的力量。

賴總統指出，林郁婷面對來自拳擊擂台之外的逆境，以及毫無道理的攻擊，卻展現絕佳的風度，以及堅定不移的勇氣。「我們為她加油到最後一刻！」