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奧運拳擊／力挺林郁婷奪金 賴總統：加油到最後一刻
巴黎奧運拳擊選手林郁婷11日凌晨將進行金牌戰。總統賴清德今天表示，林郁婷面對來自拳擊擂台之外的逆境，以及毫無道理的攻擊，卻展現絕佳的風度，以及堅定不移的勇氣，「我們為她加油到最後一刻！」
巴黎奧運台灣代表團將進行最後1天賽程，無端被捲入性別風波的女拳王林郁婷，台灣時間11日凌晨3時30分，將和波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）爭金。
賴總統晚間在X平台發文表示，台灣選手林郁婷準備在巴黎奧運出戰女子拳擊金牌戰，她承載著全國支持的力量。
賴總統指出，林郁婷面對來自拳擊擂台之外的逆境，以及毫無道理的攻擊，卻展現絕佳的風度，以及堅定不移的勇氣。「我們為她加油到最後一刻！」
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