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巴黎奧運／妮妃雅與瘋家挺林郁婷 展現皇后精神「無畏無懼」

中央社／ 巴黎10日專電
變裝皇后妮妃雅與瘋家姐妹8日到10日降臨巴黎文化奧運台灣館，全場爆滿、引發轟動。妮妃雅與瘋家姐妹9日接受媒體採訪，談及社會對性別與外貌的傳統觀念，表示林郁婷受到不公對待，仍勇敢為自己說話。圖為8日表演。中央社
變裝皇后妮妃雅與瘋家姐妹8日到10日降臨巴黎文化奧運台灣館，全場爆滿、引發轟動。妮妃雅與瘋家姐妹9日接受媒體採訪，談及社會對性別與外貌的傳統觀念，表示林郁婷受到不公對待，仍勇敢為自己說話。圖為8日表演。中央社

台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙被捲進巴黎奧運性別風波，遭酸民謾罵。正在文化奧運演出的變裝皇后妮妃雅和瘋家表示，林郁婷「沒有錯」，勇敢站出來，反映無畏無懼的皇后精神。

台灣好手林郁婷法國時間今晚將爭奪57公斤級金牌，除國際奧林匹克委員會（IOC）重申兩人生來就是女性，有權參賽外，台灣人也團結一致做林郁婷的後盾。

妮妃雅與瘋家姐妹8日到10日降臨巴黎文化奧運台灣館，全場爆滿、引發轟動。許多法國粉絲前來追星，妮妃雅成為台灣自由多元的國際象徵。

妮妃雅與瘋家姐妹昨天接受媒體聯訪。中央社針對拳擊性別風波提問，談及林郁婷和克莉芙（ImaneKhelif）、社會對「男人該有男人的樣子，女人該有女人的樣子」的傳統觀念，甚至有酸民表示，兩人「一看就是男的」、「男不男女不女」。

對此，妮妃雅回道，身為變裝皇后最好玩的地方，就是打破社會認定的性別價值，不用社會說什麼就是什麼，添加自己的色彩與樂趣，想怎麼表達自己就怎麼表達自己，這就是身為變裝皇后的自由跟快樂。

妮妃雅說：「她（林郁婷）遇到問題，也很勇敢站出來為自己說話。台灣人看到這樣的事件，可以從中學習到有價值的事情。」

瘋家成員Hannah Monina和Bagel Rimrim也接受訪問。

Hannah說：「沒想到這件事情到現在還需要討論，還是有點震驚，就是大家會因為哪位作者說了什麼話（而有所反應）。但這也是非常好的機會，除了外貌的問題外，還有另一個較少人討論的點，就是這些協會、組織如何去判定，基於怎樣的想法在想這些事。」

Hannah也說，從這次網路討論，發現台灣的討論生態在改變。Bagel Rimrim有同感，並表示「社會大眾現在會從事件發酵，開始探討事件的正確性。以前是看標題就會殺人。資訊很多時，現在思考和篩選的能力是有比以前好」。

變裝皇后們想為林郁婷與其他選手，以及所有受到困擾的人打氣。

Hannah說：「我覺得有點像是皇后精神：無畏無懼。反正我們做什麼都是對的，因為我們沒有錯；無論如何就是堅持自己的價值，不管你在做什麼。」

Bagel也為林郁婷送上鼓勵。「不管在做什麼，只要相信你做的事情是你認定的價值，你就持續做，沒有人規定你一定要活成什麼樣子。你今天受到不公平的對待也好，受到心情上的低落也罷，還是要提醒自己：那個快樂的自己就在前方離你不遠。」

兩人笑著表示，如果酸民太多「就把網路關了」，或忽略匿名的惡意評論、謾罵或不理智言論，「好的評論總會傳進自己耳裡的」。

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