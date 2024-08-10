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巴黎奧運邁入倒數…回顧台灣首面奧運獎牌 竟是非運動員的「他」獲得

中央社／ 台北10日電
巴黎奧運賽程邁入倒數階段。路透社
巴黎奧運賽程邁入倒數階段。路透社

巴黎奧運賽程邁入倒數階段，回顧過往，獲得首面奧林匹克獎牌的台灣人非運動員，而是作曲家。2024城市跑庫文化運動會今天舉行，以「1936奧運隨想」演出致敬這段歷史，並為2天活動揭幕。

2024城市跑庫文化運動會由台灣視覺藝術協會（視盟）主辦，運用台灣當代藝術資料庫，將不同作品概念轉化為12組藝術關卡、5場工作坊及2場表演，並在大稻埕歷史街區17個地點同步登場，讓民眾以闖關遊戲方式體驗活動。

藝術家郭奕臣為城市跑庫文化運動會計畫主持人，他向中央社記者表示，最初受邀藝術家很難理解將作品變成遊戲關卡是什麼樣的概念，而他的構想是在東京奧運期間醞釀而成，希望翻玩當代藝術另一種面貌。

郭奕臣表示，1936年柏林奧運舉行，同步推出藝術奧運，藝術奧運項目包含建築、音樂、繪畫等，出生於台北大稻埕的作曲家江文也以「台灣舞曲」奪牌，成為首名獲得奧運獎牌的台灣人。

團隊「一公聲藝術」今天下午帶來「1936奧運隨想」演出，該表演改編「台灣舞曲」，並以嗩吶、擊樂樂音向江文也致敬。郭奕臣分享，除江文也在大稻埕成長，當地所擁有豐厚的歷史人文底蘊，讓大稻埕成為城市跑庫文化運動最佳地點。

今天活動首日碰上七夕出遊人潮，吸引不少民眾互動，活動也與碰卡電子名片合作，將NFC技術導入每個藝術關卡，民眾在遊玩過程中，還可連結手機，線上瀏覽藝術家作品，如不同面貌的公共藝術。

視盟理事長何孟娟表示，視盟自2013年以累積藝術家資料，長期以來應用於不少研究單位、策展工作等，此次以創意方式將資料活化，並結合台灣當地街區文化，希望能促進視覺藝術生態健全發展。

2024城市跑庫文化運動會明天將持續於台北大稻埕登場。

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