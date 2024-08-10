奧運拳擊／風向變了！駐法代表：林郁婷已獲國際媒體認同

台灣女子拳擊好手林郁婷，今天將在巴黎奧運女子57公斤級爭金。駐法代表吳志中表示，法國2大主流媒體都報導力挺林郁婷，顯見她已經獲得國際社會的認同，也希望她能奪金。

中華奧會、體育署今天特地攜手駐法代表處一起召開記者會，體育署除了感謝吳志中這段時間來的幫忙，也再次將林郁婷事件說清楚講明白。

林郁婷這次參加巴黎奧運，卻無端和另一名阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）一起捲入性別爭議，包括英國作家JK羅琳（J.K. Rowling）及國際拳擊總會（IBA）都胡亂抹黑，製造性別歧視言論。

在克莉芙昨天拿下女子66公斤金牌後，包括法國主流媒體「世界報」、主流電視台「法國24」，都同步撰文寫道，「這是一面充滿勇氣的金牌。」

巴黎奧運代表團團長、中華奧會林鴻道主席（右２）與體育署長鄭世忠（左１）、駐法代表吳志中（左２）與總領隊張煥禎（右１）一起呼籲國人為林郁婷加油。 圖／中華奧會提供

吳志中在接受媒體訪問時表示，這次林郁婷的事情，中華奧會、體育署、大使館這邊都分頭進行，「我們先介紹當地的律師，發警告信函給IBA，要求他們在記者會上不得擅自揭露選手的個人健康隱私資訊。」

「另一方面，我們也努力跟法國當地的主流媒體溝通，最後獲得很棒的回應，像是世界報的報導也提到，希望林郁婷不論遭到怎樣的打壓，都還是有勇氣拿下金牌。」

吳志中強調，法國多家媒體都引述科學的論證，證明女性也會有可能身上有XY染色體，這些都是鼓勵林郁婷繼續拚戰的動力，「大使館最重要的工作，就是杜絕國際拳總的惡意操作。」

體育署長鄭世忠除了感謝大使館從去年就開始一路幫忙代表團的組團計畫外，也很感謝林郁婷事件後一直給予協助。

鄭世忠強調，請外界不要再討論林郁婷的性別問題，那就是IBA刻意營造出來的假議題，「IBA已經被國際奧會除名，我們參加的是奧運，國際奧會已經多次認可林郁婷的性別，也接受了最高標準的檢驗，相信她一定可以替台灣再創榮耀。」