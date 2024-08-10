快訊

奧運霹靂舞／孫振今晚出賽 一文看懂規則、賽事怎麼評分

真的缺電了嗎？桃園以北設大型數據中心一律不核供 台電回應

柯文哲政治獻金陷疑雲 名嘴再爆「KP演唱會」獲利逾77萬去向不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運拳擊／風向變了！駐法代表：林郁婷已獲國際媒體認同

中央社／ 巴黎10日電
台灣女子拳擊好手林郁婷，今天將在巴黎奧運女子57公斤級爭金。 美聯社
台灣女子拳擊好手林郁婷，今天將在巴黎奧運女子57公斤級爭金。 美聯社

台灣女子拳擊好手林郁婷，今天將在巴黎奧運女子57公斤級爭金。駐法代表吳志中表示，法國2大主流媒體都報導力挺林郁婷，顯見她已經獲得國際社會的認同，也希望她能奪金。

中華奧會、體育署今天特地攜手駐法代表處一起召開記者會，體育署除了感謝吳志中這段時間來的幫忙，也再次將林郁婷事件說清楚講明白。

林郁婷這次參加巴黎奧運，卻無端和另一名阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）一起捲入性別爭議，包括英國作家JK羅琳（J.K. Rowling）及國際拳擊總會（IBA）都胡亂抹黑，製造性別歧視言論。

在克莉芙昨天拿下女子66公斤金牌後，包括法國主流媒體「世界報」、主流電視台「法國24」，都同步撰文寫道，「這是一面充滿勇氣的金牌。」

巴黎奧運代表團團長、中華奧會林鴻道主席（右２）與體育署長鄭世忠（左１）、駐法代表吳志中（左２）與總領隊張煥禎（右１）一起呼籲國人為林郁婷加油。 圖／中華奧會提供
巴黎奧運代表團團長、中華奧會林鴻道主席（右２）與體育署長鄭世忠（左１）、駐法代表吳志中（左２）與總領隊張煥禎（右１）一起呼籲國人為林郁婷加油。 圖／中華奧會提供

吳志中在接受媒體訪問時表示，這次林郁婷的事情，中華奧會、體育署、大使館這邊都分頭進行，「我們先介紹當地的律師，發警告信函給IBA，要求他們在記者會上不得擅自揭露選手的個人健康隱私資訊。」

「另一方面，我們也努力跟法國當地的主流媒體溝通，最後獲得很棒的回應，像是世界報的報導也提到，希望林郁婷不論遭到怎樣的打壓，都還是有勇氣拿下金牌。」

吳志中強調，法國多家媒體都引述科學的論證，證明女性也會有可能身上有XY染色體，這些都是鼓勵林郁婷繼續拚戰的動力，「大使館最重要的工作，就是杜絕國際拳總的惡意操作。」

體育署長鄭世忠除了感謝大使館從去年就開始一路幫忙代表團的組團計畫外，也很感謝林郁婷事件後一直給予協助。

鄭世忠強調，請外界不要再討論林郁婷的性別問題，那就是IBA刻意營造出來的假議題，「IBA已經被國際奧會除名，我們參加的是奧運，國際奧會已經多次認可林郁婷的性別，也接受了最高標準的檢驗，相信她一定可以替台灣再創榮耀。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了
▪ 羽球／最後一舞因傷落敗 小戴感性發文：眼淚不自覺掉下
▪ 霹靂舞／孫振10日出賽 一文看懂賽事怎麼評分
▪ MVP四英大戰約柯奇 美國隊「185秒」逆轉塞爾維亞的秘密
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運拳擊 林郁婷

延伸閱讀

奧運拳擊／林郁婷挑戰金牌倒數 中華奧會呼籲國人集氣加油

媽媽被家暴，林郁婷挺身練拳擊！「台灣拳后15年血淚奮鬥」受傷了躲起來抹藥　阿嬤心痛：不敢看她比賽

奧運拳擊／見證鶯歌女兒林郁婷奪牌光榮時刻 鄉親總動員與侯友宜力挺

奧運拳擊／林郁婷衝擊金牌 國際奧委再度重申：她們都是女性

相關新聞

奧運拳擊／林郁婷挑戰金牌倒數 中華奧會呼籲國人集氣加油

中華拳擊隊女將林郁婷挺進金牌戰，將於明天凌晨3點半對決波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），爭取我國拳壇在...

奧運跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

台灣跆拳道女將羅嘉翎帶傷征戰巴黎奧運女子57公斤級，首輪止步，她今天在臉書發文解釋當初不棄賽原因並表示，即使知道勝算不大...

奧運霹靂舞／孫振10日晚間出賽 一文看懂賽事怎麼評分

巴黎奧運剩下最後幾日賽程，首度在本屆奧運登場的霹靂舞（Breaking）賽事預計在9日到11日舉行，中華隊選手孫振即將在...

奧運拳擊／風向變了！駐法代表：林郁婷已獲國際媒體認同

台灣女子拳擊好手林郁婷，今天將在巴黎奧運女子57公斤級爭金。駐法代表吳志中表示，法國2大主流媒體都報導力挺林郁婷，顯見她...

奧運桌球／打敗張本智和林昀儒稱更有信心 陳思羽期盼再次征戰

巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒與陳思羽今天搭機返台，林昀儒表示，能夠贏日本選手張本智和對後續的比賽會更有信心；陳思羽希望還...

巴黎奧運／妮妃雅與瘋家挺林郁婷 展現皇后精神「無畏無懼」

台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙被捲進巴黎奧運性別風波，遭酸民謾罵。正在文化奧運演出的變裝皇后妮妃雅和瘋家表示，林郁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。