奧運跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

台灣跆拳道女將羅嘉翎帶傷征戰巴黎奧運女子57公斤級，首輪止步，她今天在臉書發文解釋當初不棄賽原因並表示，即使知道勝算不大、還恐賠上跆拳道生涯，仍想為自己和國家努力一次。

3年前初次參加東京奧運就摘銅的羅嘉翎，這次成為台灣在巴黎奧運跆拳道項目唯一希望，但因左腳疲勞性骨折傷勢影響發揮，女子57公斤級首輪以0比2不敵黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun），且後來也沒復活賽可以打，第2次奧運旅程就此落幕，也讓她賽後淚崩。

未能連2屆登上頒獎台，羅嘉翎今天在臉書發文抒發心情，她表示，這次很可惜，表現不如預期，沒能為大家帶來一場很好的表現，「是我自己的遺憾，也是大家最不想看到的，但也很感動，大家一直都在我身邊。」

對於外界質疑，既然有傷當初為何不換其他選手參賽，羅嘉翎表示，每名運動員多多少少都會有傷在身上，相信沒有運動員會想拿自己的傷，當作失敗的藉口，但能站上奧運舞台真的很不容易，相信沒有任何運動員會放棄這得來不易的機會。

羅嘉翎表示，因為不知道自己還有沒有下一次的機會，所以即使身上有傷或知道勝算不大，甚至就算知道自己再出這一腳就有可能送上整個跆拳生涯，但還是想為自己、跆拳道界、國家努力一次。

除了個人層面考量外，羅嘉翎提到，若要由其他台灣選手頂替參賽，須在世界排名前20，「你要說換量級也不可以，頂多換的話，只能換到其他國家選手。」

換言之，由於當初羅嘉翎是靠奧運積分排名遞補取得資格，因此即使要由其他台灣選手遞補，也須符合排名前20名規定，根據世界跆拳道聯盟（WTF）公布女子57公斤級排名，台灣選手中僅羅嘉翎在前20名，而排名次佳的林唯均則是第31名。

另外，教練劉聰達賽後受訪時曾表示「（羅嘉翎）上場真的要斷也斷在場上，我也跟她講回來再醫，奧運也就是一次機會」，一席話也引發軒然大波。

看到教練劉聰達被外界指責，羅嘉翎也為教練緩頰，她說，教練真的是一位很好的教練，其實並不像大家口中那麼的不友善，他不管發生任何事，第一時間是會保護選手，「他總說出了什麼事有他在、他會扛著，和他相處比我跟自己的爸爸時間還久，他就像我第2個爸爸一樣。」