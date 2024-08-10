快訊

po文解釋帶傷拚奧運不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」7年後全判絞刑 網友直呼：正義審判

公視有黑幕？前董事揭發董事會會議內容不再透明：發言「被消失」

奧運跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

中央社／ 台北10日電
羅嘉翎在臉書發文解釋當初不棄賽原因。 路透
羅嘉翎在臉書發文解釋當初不棄賽原因。 路透

台灣跆拳道女將羅嘉翎帶傷征戰巴黎奧運女子57公斤級，首輪止步，她今天在臉書發文解釋當初不棄賽原因並表示，即使知道勝算不大、還恐賠上跆拳道生涯，仍想為自己和國家努力一次。

3年前初次參加東京奧運就摘銅的羅嘉翎，這次成為台灣在巴黎奧運跆拳道項目唯一希望，但因左腳疲勞性骨折傷勢影響發揮，女子57公斤級首輪以0比2不敵黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun），且後來也沒復活賽可以打，第2次奧運旅程就此落幕，也讓她賽後淚崩。

未能連2屆登上頒獎台，羅嘉翎今天在臉書發文抒發心情，她表示，這次很可惜，表現不如預期，沒能為大家帶來一場很好的表現，「是我自己的遺憾，也是大家最不想看到的，但也很感動，大家一直都在我身邊。」

對於外界質疑，既然有傷當初為何不換其他選手參賽，羅嘉翎表示，每名運動員多多少少都會有傷在身上，相信沒有運動員會想拿自己的傷，當作失敗的藉口，但能站上奧運舞台真的很不容易，相信沒有任何運動員會放棄這得來不易的機會。

羅嘉翎表示，因為不知道自己還有沒有下一次的機會，所以即使身上有傷或知道勝算不大，甚至就算知道自己再出這一腳就有可能送上整個跆拳生涯，但還是想為自己、跆拳道界、國家努力一次。

除了個人層面考量外，羅嘉翎提到，若要由其他台灣選手頂替參賽，須在世界排名前20，「你要說換量級也不可以，頂多換的話，只能換到其他國家選手。」

換言之，由於當初羅嘉翎是靠奧運積分排名遞補取得資格，因此即使要由其他台灣選手遞補，也須符合排名前20名規定，根據世界跆拳道聯盟（WTF）公布女子57公斤級排名，台灣選手中僅羅嘉翎在前20名，而排名次佳的林唯均則是第31名。

另外，教練劉聰達賽後受訪時曾表示「（羅嘉翎）上場真的要斷也斷在場上，我也跟她講回來再醫，奧運也就是一次機會」，一席話也引發軒然大波。

看到教練劉聰達被外界指責，羅嘉翎也為教練緩頰，她說，教練真的是一位很好的教練，其實並不像大家口中那麼的不友善，他不管發生任何事，第一時間是會保護選手，「他總說出了什麼事有他在、他會扛著，和他相處比我跟自己的爸爸時間還久，他就像我第2個爸爸一樣。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了
▪ 羽球／最後一舞因傷落敗 小戴感性發文：眼淚不自覺掉下
▪ 桌球／林昀儒安心教練不是台灣人！拿過奧運金牌、打敗18歲莊智淵
▪ MVP四英大戰約柯奇 美國隊「185秒」逆轉塞爾維亞的秘密
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 羅嘉翎

延伸閱讀

奧運跆拳／羅嘉翎自責每晚以淚洗面 男友跨海打氣

奧運跆拳道／三芝齊聚道館為羅嘉翎加油 鄉親大喊妳是最棒的

奧運跆拳道／壓力大到以淚洗面 男友邱相榤成羅嘉翎傾訴對象

奧運跆拳道／未能給最好父親節禮物 羅嘉翎遺憾落淚

相關新聞

奧運跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

台灣跆拳道女將羅嘉翎帶傷征戰巴黎奧運女子57公斤級，首輪止步，她今天在臉書發文解釋當初不棄賽原因並表示，即使知道勝算不大...

奧運羽球／最後一舞因傷落敗 小戴感性發文：眼淚不自覺掉下

台灣一姐戴資穎礙於傷勢困擾在巴黎奧運止步小組賽，遺憾結束奧運最後一舞，小戴回國後也在個人IG張貼限時動態，提到每當看到當天關於比賽的結果，眼淚就會不自覺掉下來。 生涯參與4次奧運，本屆巴黎奧運為

奧運拳擊／林郁婷衝擊金牌 國際奧委再度重申：她們都是女性

奧運拳擊性別風波持續延燒，阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）9日奪得女子拳擊66公斤級金牌，絲毫不受外界影響，而同樣在風口浪尖的「台灣拳后」林郁婷也打入57公斤級金牌賽。國際奧委會（

奧運舉重／流下不甘心淚水 陳玟卉：我實力不僅於此

我國女子舉重好手陳玟卉今天凌晨在巴黎奧運女子71公斤級賽事登場，最終以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤的表...

奧運桌球／打敗張本智和林昀儒稱更有信心 陳思羽期盼再次征戰

巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒與陳思羽今天搭機返台，林昀儒表示，能夠贏日本選手張本智和對後續的比賽會更有信心；陳思羽希望還...

中華隊10日賽程 霹靂舞一哥孫振登場 林郁婷壓軸拚金牌

巴黎奧運我國代表團今天與明天凌晨將進行最後賽程，其中拳擊好手林郁婷將在明天凌晨3點半於女子57公斤級金牌戰出戰年僅20歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。