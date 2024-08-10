巴黎奧運／林昀儒、陳思羽返國 中華奧會副主席蔡家福代表接機

巴黎奧運桌球國手「小林同學」林昀儒與陳思羽，於今天上午從巴黎返抵國門，中華奧會副主席蔡家福代表接機，勉勵他們為國效力的辛勞。

林昀儒上午返台，在機場有大批媒體採訪，林昀儒本屆賽會在男子單打進軍8強、男子團體與莊智淵、高承睿合作打進8強，其中對決日本爭奪4強一役，林昀儒打敗名將張本智和，奪下一點，令國人振奮；另外也跟陳羽搭檔混雙也獲得8強成績。

陳思羽除了搭檔林昀儒之外，在女子團體與鄭怡靜、簡彤娟合作，打進8強。

接完機之後，蔡家福直接趕往台北田徑場參加中華射箭企業聯盟開幕典禮，這次由新濠射箭隊主辦會代表主席向大家致意並鼓勵選手。

陳思羽(左一)、林昀儒(左二)返國，中華奧會副主席蔡家福(右二)前往接機。

中華射箭企業聯盟開幕典禮。大會提供

中華射箭企業聯盟開幕典禮。大會提供