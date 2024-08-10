巴黎奧運／林昀儒、陳思羽返國 中華奧會副主席蔡家福代表接機
巴黎奧運桌球國手「小林同學」林昀儒與陳思羽，於今天上午從巴黎返抵國門，中華奧會副主席蔡家福代表接機，勉勵他們為國效力的辛勞。
林昀儒上午返台，在機場有大批媒體採訪，林昀儒本屆賽會在男子單打進軍8強、男子團體與莊智淵、高承睿合作打進8強，其中對決日本爭奪4強一役，林昀儒打敗名將張本智和，奪下一點，令國人振奮；另外也跟陳羽搭檔混雙也獲得8強成績。
陳思羽除了搭檔林昀儒之外，在女子團體與鄭怡靜、簡彤娟合作，打進8強。
接完機之後，蔡家福直接趕往台北田徑場參加中華射箭企業聯盟開幕典禮，這次由新濠射箭隊主辦會代表主席向大家致意並鼓勵選手。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言