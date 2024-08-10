奧運拳擊／林郁婷衝擊金牌 國際奧委再度重申：她們都是女性

奧運拳擊性別風波持續延燒，阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）9日奪得女子拳擊66公斤級金牌，絲毫不受外界影響，而同樣在風口浪尖的「台灣拳后」林郁婷也打入57公斤級金牌賽。國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）重申：「這不是包容性問題，是一個正義問題，女性有權參加女子競賽，而這兩個人都是女性。」

根據英國《獨立報》報導，巴赫於9日的記者會中，再次力挺克莉芙和林郁婷的參賽權，告訴媒體克莉芙與林郁婷都是女性。巴赫也指出，在這場文化戰爭中，XX或XY是男性和女性間的明顯區別，但這並沒有那麼簡單，「這在科學上已不再正確，因此這兩位是女性，她們有權參加女子競賽，這與包容性沒有任何關係。」

國際奧委會主席巴赫為克莉芙與林郁婷重申：「他們有權參賽，他們都是女性。」 路透

國際奧委會證實，克莉芙和林郁婷都遵守了參賽規定。當記者問及國際奧委會是否重新考慮性別問題時，巴赫表示，「如果有人向我們提出一個可靠的科學系統來區分男女時，我們會是第一個採用的人。」

巴赫強調，不可能只是看著一個人就認為他不是女人，也不該淪為具有高度政治相關且不可信的組織用以毀謗運動的犧牲品，並將於明年上半年決定2028年洛杉磯奧運是否會繼續舉行拳擊賽事，巴赫說：「若沒有可靠的夥伴，IOC就不會在洛杉磯奧運安排拳擊比賽。」