奧運羽球／最後一舞因傷落敗 小戴感性發文：眼淚不自覺掉下

台灣一姐戴資穎礙於傷勢困擾在巴黎奧運止步小組賽，遺憾結束奧運最後一舞，小戴回國後也在個人IG張貼限時動態，提到每當看到當天關於比賽的結果，眼淚就會不自覺掉下來。

生涯參與4次奧運，本屆巴黎奧運為戴資穎最後一次踏上五環殿堂，在小組賽最後一戰碰上好友泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），小戴受到傷勢影響，拚盡全力奮戰仍落敗，無緣晉級，賽後兩人彼此緊緊相擁，展現深刻交情，小戴也難掩激動情緒淚灑球場，「原本以為沒辦法比賽，能踏上球場已經很滿足了。」

戴資穎昨晚感性限動令球迷動容。 截圖自戴資穎IG

遺憾結束巴黎奧運，小戴昨晚在IG限時動態發文，寫下：「每當看到當天關於比賽的結果，想起在場上的一切，眼淚就會不自覺掉下來...」小戴也感謝大家的鼓勵，「謝謝大家和我一起分享喜悅，一起流下遺憾難過的淚水，也不斷的鼓勵我、支持我。」

戴資穎生涯出戰4屆奧運，其中在因疫情延宕至2021舉行的東京奧運奪得銀牌，是台灣首面奧運羽球單打項目獎牌。