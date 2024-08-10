巴黎奧運／解密中華隊制服 台灣綠色紡織登奧運舞台放異彩

2024巴黎奧運世界矚目，除了中華健兒在全球舞台大放異彩，台灣紡織也趁此機會，展現兼具巧思與綠色意識的紡織品，中華隊進場制服、鞋子，以及中華奧會會徽織標、袖口臂章都是代表作品。

2024巴黎奧運於7月26日至8月11日舉行，從開幕式起，就成為近期全球媒體關注重點，法國號稱要打造「史上最環保奧運」，積極呼應「巴黎協定」減碳目標及對永續發展貢獻的企圖心，因此全球關注運動賽事獎牌成績外，巴黎奧運也帶起一波綠色產業的運動風潮，吸引消費者對奧運運動服飾品的消費熱潮。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿指出，對台灣來說，紡織產業是具代表性產業，台灣已用「寶特瓶環保回收紗」打進世界盃足球賽，如今更跨域結合本土風土人文、藝術家與設計師，由JUST IN XX（事事設計公司）設計師周裕穎領軍，設計蘊含台灣文化巧思的中華隊奧運進場制服，讓台灣紡織產業者透過綠色永續紡織品，登上巴黎奧運的國際舞台。

這次奧運受到注目的台灣環保永續紡織品，首先要提到中華隊進場制服，是由旭榮集團提供西裝外套與運動POLO衫布料，外套布料與遠東新世紀合作，以全球創新「碳捕捉」技術，將回收工廠所排放的二氧化碳廢氣轉化，再重新聚合成低碳環保的聚酯纖維製作布料。

經濟部指出，旭榮集團以獨特織物設計與加工處理，讓布料具有抗UV、吸濕排汗與快乾功能，不僅能呈現設計師表達理念，更讓運動員在穿著上感受親膚柔軟特性。另一款POLO衫布料則將鍺元素植入紗線中，鍺元素可釋放負離子，中和身體正電荷，以達促進微循環、減少疲勞感的作用。

中華奧會會徽織標、袖口臂章是由仁美商標公司提供，利用環保木質纖維與牡蠣殼回收紗線製成永續織標，同時仁美商標公司也是Nike、Adidas、UA、NB等國際品牌的布料及織標指定供應商。

中華隊進場所穿鞋子，則由設計師周裕穎與財團法人鞋技中心共同策劃開發，整雙鞋組合配件皆來自產業發展署委託鞋技中心輔導低碳淨零計畫廠商，包括鞋面永續生質皮革昶揚公司、鞋墊環保TPE鎔利公司、鞋墊再生碳纖維安能聚公司與成品鞋製作寬源公司，是綠色減碳鞋品代表。

經濟部表示，這波2024巴黎奧運綠色運動潮流，不僅是中華隊進場制服，台灣紡織廠商也提供其他國家隊服飾的機能性布料，例如遠東新世紀集團的回收綠色紡織品，為美、法、加拿大等多個國家隊伍的運動衣布料供應商所採用；立肯公司提供美國奧運足球隊布料；裕源紡織與得力實業兩公司提供加拿大奧運國家隊隊服；興采公司提供吐瓦魯奧運代表隊隊服等。

經濟部指出，台灣紡織產業與製鞋產業憑藉過往努力，每次都能透過產品加值，參與國際重要賽事，讓機能性紡織品成為另一種台灣之光。

經濟部表示，期待台灣業者能將更多具競爭力的永續環保產品推上國際舞台，讓產業持續發光受到注目，也攜手朝向2050淨零碳排目標邁進。