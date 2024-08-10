奧運桌球／8強止步林昀儒稱更有信心 陳思羽期盼再次征戰

巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒與陳思羽今天搭機返台，林昀儒表示，能夠贏日本選手張本智和對後續的比賽會更有信心；陳思羽希望還能參加奧運達成目標。

台灣桌球混雙組合林昀儒、陳思羽在8強賽落敗，確定無緣獎牌；林昀儒上屆東京奧運男單打入4強，銅牌戰吞敗、排名第4，今年巴黎奧運8強碰上地主好手李布隆（Felix Lebrun）苦戰後吞敗。另外，他與莊智淵、高承睿組成的台灣桌球男團，在8強賽碰強敵日本隊，林昀儒搶下唯一的1點，桌球男團終場以1比3吞敗、8強止步。

巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒、陳思羽10日搭機返台，許多粉絲一早就到桃園國際機場守候，手持加油看板迎接。中央社記者吳睿騏桃園機場攝

林昀儒接受媒體聯訪表示，從去年3月就有較大的傷病，一直到現在都在慢慢恢復中，奧運結束後會在訓練中多安排些復健的內容，他也建議想要從事桌球運動的民眾，自己喜歡還是最重要，如果喜歡就好好去訓練，堅持打好每一球就可以。

有記者提問，台灣桌球男團在巴黎奧運8強遇上強敵日本隊，對於可以打敗張本智和感想如何。林昀儒說「當然是滿開心的」，因為最近幾次可能輸得比較多，又是在這麼關鍵的一場比賽，其實能夠贏張本智和，對接下來的比賽也會更有信心。

林昀儒坦言，比賽前當然是想贏張本智和，雖然前幾次輸的比較多，但其實彼此都非常熟悉，這次在整體表現及戰術上處理都特別好，所以能贏得比賽。

記者又問，有網友討論林昀儒打球時態度沉穩，但看隊友打球時，心情起伏似乎比較大。林昀儒回應，平常也是這樣的，看別人比賽時都會比自己打的時候更緊張一些。

巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒（右）、陳思羽（左）10日搭機返台，感謝比賽期間粉絲熱情支持。中央社記者吳睿騏桃園機場攝

林昀儒也感謝支持的粉絲，奧運期間一直幫選手加油，之後的比賽他會盡量發揮，全力準備、全力打好，希望讓粉絲看到更好的成績，因為還是有些傷，還是會先把身體慢慢練得更強壯，在戰術與技術上也都更完整。

陳思羽說，這是她第4次參加奧運，已拚盡全力去打，雖然目標尚未達成，但希望下次還可參加奧運達成目標。其實很多運動員為了參加奧運都是帶傷上陣，奧運結束後大家應該都會進入恢復期，會評估過後再看什麼時機可以繼續參賽。

陳思羽指出，這次賽前準備有比前幾次狀態好，最難忘的戰役是混雙8進4的比賽，畢竟對上世界第一的選手，可以搶下2局是非常不容易的事，在領先時其實沒想過會領先，雖然賽前準備充分，但畢竟對手實力較強，經驗較好，若下次對上還是要再討論該怎麼做。

巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒（右2）、陳思羽（右1）及教練10日搭機返台，教育部政務次長葉丙成（左2）到桃園國際機場迎接。中央社記者吳睿騏桃園機場攝

陳思羽表示，這次搭配算是2人備戰時間較長的一次，「相信大家也看見我們拚盡全力在場上的樣子」，下一次搭檔可能就是在亞錦賽。

根據體育署提供的資料，今天有桌球代表隊選手林昀儒及陳思羽，還有教練、防護員及後勤人員等共18人搭機返台。