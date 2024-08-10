奧運舉重／陳玟卉量級轉換拚到第六 卓榮泰：堅持到底令人敬佩
巴黎奧運舉重賽事，台灣代表隊陳玟卉在女子71公斤級賽事以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤名列第6。行政院長卓榮泰表示，陳玟卉面對傷勢與比賽量級轉換，仍堅持不放棄令人敬佩。
陳玟卉上屆東京奧運在女子64公斤奪銅，這次巴黎奧運改挑戰71公斤量級，在巴黎當地時間9日以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤，排名第6，無緣完成連2屆奪牌的目標。
卓榮泰今天在臉書表示，陳玟卉面臨強勁的對手，依然把握每一把的機會，舉起夢想、舉起國家的希望，場上的短短的幾秒鐘，是用青春、時間、汗水負重前行，不只為個人努力，也讓國家與有榮焉。
卓榮泰說，陳玟卉面對2022年底的傷勢和比賽量級轉換的挑戰，仍一步一腳印堅持到現在不放棄，真的令人敬佩，「謝謝玟卉，妳辛苦了！」
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