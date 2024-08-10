奧運桌球／代表隊返台粉絲熱情接機 林昀儒陳思羽超人氣
參加巴黎奧運的台灣桌球代表隊今天搭機返台，林昀儒及陳思羽一下機就受到熱情歡迎，不但有球迷獻花，還有粉絲自製手舉牌並高喊口號加油，人氣紅不讓。
2024巴黎奧運桌球代表隊的選手林昀儒及陳思羽以及教練，搭乘長榮航空BR88班機由法國巴黎返台，班機在清晨6時44分抵達桃園國際機場，體育署與中華奧會及教育部人員特別前往登機門前，手持歡迎布條迎接辛苦參賽人員。
長榮航空地勤人員也持手寫牌，以及「我們TEAM我們挺」的布條，在選手入境時高喊「台灣之光歡迎回家，長榮航空以您為榮」；昇恆昌免稅商店也號召員工組成歡迎團，除送上加油卡片及象徵好運的土鳳梨酥，同時手持加油棒高喊歡迎口號迎接奧運選手們回家，接機大廳內，許多粉絲一早就抵達守候，一看到林昀儒，就高聲大喊「昀儒、昀儒我愛你。」
根據體育署提供的資料，今天有桌球代表隊選手林昀儒及陳思羽，還有教練、防護員及後勤人員等共18人搭機返台。
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