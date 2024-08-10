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影／奧運英雄歸來！林昀儒、陳思羽返台「 期盼讓粉絲看到更好的成績」

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奧運桌球／代表隊返台粉絲熱情接機 林昀儒陳思羽超人氣

中央社／ 桃園機場10日電
我國桌球好手林昀儒（右）結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，接機大廳粉絲獻花。記者葉信菉／攝影 葉信菉
我國桌球好手林昀儒（右）結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，接機大廳粉絲獻花。記者葉信菉／攝影 葉信菉

參加巴黎奧運的台灣桌球代表隊今天搭機返台，林昀儒陳思羽一下機就受到熱情歡迎，不但有球迷獻花，還有粉絲自製手舉牌並高喊口號加油，人氣紅不讓。

2024巴黎奧運桌球代表隊的選手林昀儒及陳思羽以及教練，搭乘長榮航空BR88班機由法國巴黎返台，班機在清晨6時44分抵達桃園國際機場，體育署與中華奧會及教育部人員特別前往登機門前，手持歡迎布條迎接辛苦參賽人員。

巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒（前中）等10日清晨搭機返台，長榮航空地勤人員持「我們TEAM 我們挺」布條，在選手入境時高喊「台灣之光歡迎回家，長榮航空以您為榮」。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年8月10日 中央通訊社
巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒（前中）等10日清晨搭機返台，長榮航空地勤人員持「我們TEAM 我們挺」布條，在選手入境時高喊「台灣之光歡迎回家，長榮航空以您為榮」。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年8月10日 中央通訊社

長榮航空地勤人員也持手寫牌，以及「我們TEAM我們挺」的布條，在選手入境時高喊「台灣之光歡迎回家，長榮航空以您為榮」；昇恆昌免稅商店也號召員工組成歡迎團，除送上加油卡片及象徵好運的土鳳梨酥，同時手持加油棒高喊歡迎口號迎接奧運選手們回家，接機大廳內，許多粉絲一早就抵達守候，一看到林昀儒，就高聲大喊「昀儒、昀儒我愛你。」

巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒（2排右4）、陳思羽（2排左4）10日搭機返台，一下機就受到熱情歡迎，除昇恆昌免稅商店號召員工組歡迎團，送上卡片及小禮物，也有粉絲自製手舉牌高喊加油口號，人氣紅不讓。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年8月10日 中央通訊社
巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒（2排右4）、陳思羽（2排左4）10日搭機返台，一下機就受到熱情歡迎，除昇恆昌免稅商店號召員工組歡迎團，送上卡片及小禮物，也有粉絲自製手舉牌高喊加油口號，人氣紅不讓。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年8月10日 中央通訊社

根據體育署提供的資料，今天有桌球代表隊選手林昀儒及陳思羽，還有教練、防護員及後勤人員等共18人搭機返台。

我國桌球好手林昀儒（右）、陳思羽（左）結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場。記者葉信菉／攝影 葉信菉
我國桌球好手林昀儒（右）、陳思羽（左）結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場。記者葉信菉／攝影 葉信菉

巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒（左2）、陳思羽（左1）及教練10日返台，班機清晨抵達桃園國際機場，體育署、中華奧會及教育部人員特別在登機門前迎接。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年8月10日 中央通訊社
巴黎奧運桌球代表隊選手林昀儒（左2）、陳思羽（左1）及教練10日返台，班機清晨抵達桃園國際機場，體育署、中華奧會及教育部人員特別在登機門前迎接。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年8月10日 中央通訊社

我國桌球好手林昀儒（右）、陳思羽結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，教育部政務次長葉丙成（左）接機。記者葉信菉／攝影 葉信菉
我國桌球好手林昀儒（右）、陳思羽結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，教育部政務次長葉丙成（左）接機。記者葉信菉／攝影 葉信菉

我國桌球好手林昀儒（左）、陳思羽結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，教育部政務次長葉丙成（右）接機。記者葉信菉／攝影 葉信菉
我國桌球好手林昀儒（左）、陳思羽結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，教育部政務次長葉丙成（右）接機。記者葉信菉／攝影 葉信菉

我國桌球好手林昀儒（右一）結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，接機大廳粉絲獻花。記者葉信菉／攝影 葉信菉
我國桌球好手林昀儒（右一）結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，接機大廳粉絲獻花。記者葉信菉／攝影 葉信菉

我國桌球好手林昀儒（前排右）、陳思羽結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，教育部政務次長葉丙成（前排中）接機。記者葉信菉／攝影 葉信菉
我國桌球好手林昀儒（前排右）、陳思羽結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，教育部政務次長葉丙成（前排中）接機。記者葉信菉／攝影 葉信菉

我國桌球好手林昀儒（左二）、陳思羽（左一）、教練偉關晴光（右一）結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，教育部政務次長葉丙成（左三）接機。記者葉信菉／攝影 葉信菉
我國桌球好手林昀儒（左二）、陳思羽（左一）、教練偉關晴光（右一）結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，教育部政務次長葉丙成（左三）接機。記者葉信菉／攝影 葉信菉

我國桌球好手林昀儒（右）、陳思羽（中）、結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，教育部政務次長葉丙成（左）接機。記者葉信菉／攝影 葉信菉
我國桌球好手林昀儒（右）、陳思羽（中）、結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場，教育部政務次長葉丙成（左）接機。記者葉信菉／攝影 葉信菉

我國桌球好手林昀儒（右）、陳思羽（左）結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場。記者葉信菉／攝影 葉信菉
我國桌球好手林昀儒（右）、陳思羽（左）結束巴黎奧運賽程，搭乘長榮BR88班機於上午七時抵達桃園機場。記者葉信菉／攝影 葉信菉

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