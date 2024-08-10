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中華隊10日賽程／霹靂舞一哥孫振登場 林郁婷壓軸拚金牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
巴黎奧運霹靂舞中華隊選手孫振。(圖／國訓中心提供)
巴黎奧運霹靂舞中華隊選手孫振。(圖／國訓中心提供)

巴黎奧運我國代表團今天與明天凌晨將進行最後賽程，其中拳擊好手林郁婷將在明天凌晨3點半於女子57公斤級金牌戰出戰年僅20歲的波蘭新秀塞琳梅塔（Julia Szeremeta），也將是今年巴黎奧運我國最後一位登場出賽的選手，期待能為代表團劃下完美句點。

巴黎奧運我國代表團將在今天進入最後一天賽程，其中從下午3點開始將展開女子高球最終輪賽事，其中前三輪打完暫時並列第24名的錢珮芸，將在傍晚5點6分開球，至於並列第17名的徐薇淩則將在傍晚5點33分開球。

徐薇淩在前3輪打完繳出215（－1）桿，錢珮芸則是218（＋2）桿，距離第3名的日本選手山下美夢有、美國張斯洋則是有6桿與9桿差距，衝擊頒獎台的難度不小。

至於我國霹靂舞一哥孫振今天晚上10點41分將在分組賽首戰登場，各組將取前2名晉級8強，同組的包括哈薩克選手Amir、摩洛哥Billy、荷蘭Menno，賽事將在協和廣場舉行。

而我國壓軸登場的將是拳擊女子57公斤級的林郁婷，將在明天凌晨3點半於金牌戰出戰波蘭新秀塞琳梅塔，20歲的塞琳梅塔近日在社群媒體上頻頻暗諷林郁婷的性別風波，但教練曾自強也表示，塞琳梅塔想透過這種心理戰招式是相當落後且心虛的，相信林郁婷會有比對手更好的發揮。

我國代表團目前已經拿下1金、5銅的佳績，而林郁婷不論最終拿下金、銀牌，我國都將有7面獎牌入袋，僅次於東京奧運的12面獎牌。

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