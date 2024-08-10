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奧運高球／徐薇淩最後一洞獵鷹 前3輪215桿排名並列17

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎即時報導
我國女子高爾夫球好手徐薇淩。 美聯社
我國女子高爾夫球好手徐薇淩。 美聯社

巴黎奧運高球賽女子組個人賽今天進行第3輪賽事，中華隊女將徐薇淩打出平標準桿72桿，總桿數215排名並列17，和前一輪相較倒退3名，錢珮芸第3輪繳出71桿，以218桿並列24。

徐薇淩第3輪前8洞平標準桿，接下來連續3洞吞下柏忌，直到第13洞才抓鳥，但最後一洞抓下老鷹，以72桿收尾。

錢珮芸前9洞抓下兩支小鳥，但也吞下1柏忌和1次雙柏忌，後9洞狀況回穩，抓3鳥吞1柏忌，連續兩天打出71桿，排名從並列29升至並列24。

瑞士好手梅特羅（Morgane Metraux）、紐西蘭韓裔女將高寶璟總桿數207並列榜首。

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