奧運舉重／郭婞淳開心走秀 卻透露「早上起床都還在哭」

拿下巴黎奧運女子舉重59公斤級銅牌的郭婞淳，今天出席「冠軍公園」走秀活動笑的開懷，不過她卻透露，「早上起床都還在哭。」

向來感情豐沛的郭婞淳，昨天奪牌後就淚流不止，直到早上起床後，看到粉絲的留言又開始哭，「可能是每個人的加油打氣，都會讓我想過去這2年帶著傷訓練有多麼不容易。」

郭婞淳也搞笑跟粉絲們喊話：「因為我太容易哭，所以資訊量一次不能大，但請大家放心，每一則訊息我都會好好的看完。」

結束奧運賽事，郭婞淳沒有給自己留太多時間，明天早上就會搭機返台，預計8月11日抵達國門。

郭婞淳透露，媽媽會從台東來機場接機，「所以我現在很期待看到她們，看看大家會哭成什麼樣，不過也有可能是我自己哭爆了。」

郭婞淳也特別感謝團本部的幫忙，她不好意思地笑說，原本以為自己11日就到台灣，所以才跟家人說，沒想到其實是11日才從巴黎飛、12日到台灣，幸好最後可以改機票讓我提早回去，「不然我媽媽可能要在機場過一夜了。」