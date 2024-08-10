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奧運跆拳／羅嘉翎自責 男友跨海打氣

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎報導
羅嘉翎昨天受訪時一度落淚。記者季相儒／攝影
羅嘉翎昨天受訪時一度落淚。記者季相儒／攝影

跆拳道好手羅嘉翎在巴黎奧運女子五十七公斤級賽事於十六強賽敗北後，一度情緒潰堤，她在昨天受訪時直言，過去一段時間因為傷勢問題讓她第一次覺得壓力大到喘不過氣，甚至每晚以淚洗面，而身為羽球選手的男友邱相榤也成為她傾訴的對象。

從去年底開始就因為左腳骨裂傷勢無法進行實戰的羅嘉翎，復出的首場正式比賽就是巴黎奧運，儘管賽前她就吃下高劑量的止痛藥，但表現還是受傷勢影響，最終在十六強賽以○比二敗給黎巴嫩選手奧恩，第二次奧運之旅僅踢一場就落幕。

羅嘉翎在昨天重新整理情緒後受訪，並透露從受傷以來心理壓力就相當大，尤其不能實戰了解自己的狀況，復出首場正式比賽就是奧運，更是讓她一度感到喘不過氣，甚至是每天以淚洗面。

不過同為運動員的男友邱相榤也成為羅嘉翎的依靠與心靈支柱，希望她奧運只要平安健康就好，不求成績，「看到他有點想哭，他真的會替我們著想，他覺得成績真的不是最重要，因為路還很長，身體健康才會有更好的生涯。」

對於未能在父親節當天送給到場加油的父親一個禮物，也讓羅嘉翎再度難過落淚，「其實覺得很難過，畢竟那天是父親節，很想要給爸爸一個父親節禮物，他們特地來看我比賽，真的想要有好表現給他們。」

在奧運後羅嘉翎也將調升量級，不過第一場賽事會在何時仍必須看傷勢恢復狀況，談到是否再戰洛杉磯奧運，她則說：「先養好傷，後面其實很多變化，如有這機會，還是會繼續努力。」

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