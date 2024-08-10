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奧運舉重／哭完又笑 郭婞淳釋壓卻遺憾

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎報導
郭婞淳連續三屆奧運站上頒獎台，領獎時激動落淚。特派記者季相儒／攝影
郭婞淳連續三屆奧運站上頒獎台，領獎時激動落淚。特派記者季相儒／攝影

「舉重女神」郭婞淳昨天在巴黎奧運舉重賽五十九公斤級奪下銅牌，成為中華代表團史上首位連三屆奧運奪牌的選手，為了克服腰傷困擾，甚至連床墊都帶到巴黎，領獎時激動落淚，她說：「還是要感謝自己，參加四屆奧運不容易，最後能夠站上頒獎台很開心。」

郭婞淳從二○一二年倫敦奧運起步，三屆奪下一金二銅，尤其今年忍受腰部和大腿不適，再次挑戰獎牌成功，讓她百感交集，坦言顛峰期已過。

賽後受訪頻頻拭淚，講到開心處又開懷大笑，郭婞淳盡情釋放壓力，她說：「迷失兩年多才回歸正常訓練，還可以回到這樣的水平真的不容易。」

郭婞淳帶傷上陣，備戰過程其實相當辛苦，非常珍惜這面得來不易的獎牌；她一直擔心腰傷，甚至睡覺都受影響，為了這場重要比賽，乾脆把習慣的床墊帶到巴黎，笑說：「前陣子傷到連躺著睡覺都不舒服，都要跨著或用一些動作減少腰部壓力，所以就自己帶，沒有置入（行銷）是真的。」

郭婞淳在奧運舞台證明自己仍是重量級選手，昨天在國際奧會舉行的奪牌選手記者會上，中國大陸媒體直接發問：「妳為何會落淚？」郭婞淳回應，卅一歲站上獎台，下屆奧運還不確定，抓舉和挺舉未把握好，失去更好機會（獎牌往上提升），有遺憾才流淚。至於二○二八年洛杉磯奧運是否再戰，她強調，一直想說今年可能是最後一屆，所以把狀態放在昨天比賽，接下來想要先好好休息，年底世界錦標賽還是會練，但比不比要看身體狀態。

郭婞淳表示，運動員的生活就是訓練和比賽，保持自律生活，十幾年來都是這樣，雖然不夠完美，但是很真實、很有力量。

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