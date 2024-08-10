巴黎奧運／台灣珍奶徽章獲好評 中華奧會盼結合特色傳遞正能量

本屆巴黎奧運台灣代表團的珍珠奶茶徽章大獲國內外選手一致好評，負責設計、發想的中華奧會督導鄭鈞銘表示，期盼傳遞甜蜜正向的能量，同時結合台灣特色。

中華奧會以往皆會在奧運期間提供徽章，讓台灣選手與其他國家選手交流、落實「體育外交」，不過有感於過去徽章造型較為制式，鄭鈞銘特別向中華奧會長官提出改變的想法，並將平時與同事閒話家常的內容變為構想，「感謝長官願意嘗試，做一些不同的東西。」

鄭鈞銘接受中央社採訪時表示，由於籌備時間很短，一開始就希望呈現具有台灣特色的徽章，從動物、景觀到食物都想過，最後因本身喜歡吃甜食，加上法國的形象是浪漫，因此將台灣的珍珠奶茶與法國的艾菲爾鐵塔結合，除了希望拿到的選手覺得很可愛外，同時期盼傳遞正向、甜蜜能量。

鄭鈞銘還補充，去年到巴黎踩點時，聽當地導遊述說艾菲爾鐵塔的故事，艾菲爾（Gustave Eiffel）原本默默無聞，不過在妻子鼓勵下，逐漸成為聞名於世的建築師，沒想到妻子卻不幸先離世，驅使艾菲爾建造一座高塔向亡妻表達愛意，「某方面跟運動員很像，一開始默默無聞，到後面登頂拿到榮耀。」

珍奶徽章引發外國選手熱議，甚至被拿到網路上販售，鄭鈞銘笑說，完全沒有想過這麼受到歡迎，不過也很開心能夠向大家傳達「我們是從台灣來的」，「設計團隊很優秀，成品真的很可愛。」不過，鄭鈞銘強調，目前沒有公開販售的計畫，希望拿到的人可以真心地收藏。