奧運拳擊／林郁婷專注備戰 不甩對手挑釁

我國女子拳擊好手林郁婷，明天凌晨將在女子五十七公斤級金牌戰登場，出戰年僅廿歲的波蘭新秀塞琳梅塔。對於對手近期透過社群放話並質疑林郁婷性別，教練曾自強表示，金牌戰對於塞琳梅塔來說就是一場贏了賺到、輸了剛好的比賽，透過這些招式只是傳達自己的心虛，相信林郁婷會有更好發揮。

林郁婷這次征戰巴黎奧運無端捲入性別風波，體育署署長鄭世忠協調中華奧會多次主動與國際奧會開會，取得國際奧會對於林郁婷堅定支持的立場，也籲請外界理解，既然主辦單位國際奧會已完全確認林郁婷的參賽資格，便不需要再為參賽資格去揭露隱私做說明，更不需理會其他不相關組織與個人所散發錯誤訊息。

對於國際拳擊總會日前特別針對林郁婷召開記者會，體育署也在總統賴清德的指示下，透過中華奧會聘律師發警告信函至國際拳總，後續將於賽後與選手、律師以及國際奧會會商討論，如何採取對國際拳總進一步的提告。

在政府與國人的力挺下，林郁婷目前也專注為明天凌晨三點卅分的金牌戰進行備戰。教練曾自強表示，儘管林郁婷日前有感冒的狀況，但不會是大影響，也期待她以平常心來面對金牌戰，「愈是重要關頭愈是保持平常心，要吃好、喝好、睡好。」

談到波蘭選手的挑釁行為，曾自強也表示，對手能夠打到這個金牌戰在身心上都有一定實力，但想透過這種心理戰招式是相當落後的，「她應該是很害怕，在自我增強意識。這種比賽對她來講就是贏了賺到，輸了沒損失。我們不要受她影響，保持自己的節奏，她愈講只是愈心虛，我相信郁婷會發揮得更好。」