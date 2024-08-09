巴黎奧運／林郁婷拚金、陳玟卉爭牌 新北將辦直播應援

巴黎奧運舉重選手陳玟卉10日凌晨拚獎牌，拳擊選手林郁婷11日凌晨拚奪金。新北除辦跨局處應援活動，11日凌晨將在市府大廳辦直播，號召鄉親一起為選手越洋加油。

新北市體育局今天表示，奧運舉重好手陳玟卉二度挑戰五環殿堂，她將於台灣時間10日凌晨1時30分在舉重女子71公斤級出賽拚牌。

體育局指出，10日凌晨在新北市府3樓逗點實驗室將舉辦市府跨局處的內部應援活動，今天也在市府廣播號召員工參加；另也透過臉書（Facebook）號召新北市民「設定好鬧鐘」收看電視直播，一起成為征戰奧運的新北市選手陳玟卉的最強後盾。

另外，拳擊女選手林郁婷目標直指金牌，體育局也規劃「最強的應援團」，將於11日凌晨3時30分的金牌戰賽事舉辦直播應援團一起為她加油。

體育局表示，當天林郁婷將與波蘭籍選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）對戰，應援團將由3樓的逗點實驗室移師到市政府1樓大廳幫忙加油，期待與祝福林郁婷完成「金牌大滿貫」拼圖。

鶯歌區長曾明華表示，林郁婷是「鶯歌之光」，鄉親將組團於11日凌晨前往市府與新北市長侯友宜、市府官員一同觀看巴黎奧運女子拳擊子57公斤級金牌戰賽事，為「鶯歌女兒」加油。

林郁婷的母校鶯歌國中校長江明泱告訴中央社記者，已經在校門口做了巨幅海報，並透過社群群組告知鄉親父老一起到校門打卡，為鶯歌女兒加油打氣。

江明泱說，「林郁婷奪牌是鶯歌大喜」，校門口的跑馬燈也已關掉其它訊息，只留下「林郁婷加油」的字句。