快訊

核三廠1號機重啟希望渺茫 台電董事長揭背後原因

用電大戶供電限制第一槍！桃園以北設大型數據中心 台電一律不核准

巴黎奧運／林郁婷拚金、陳玟卉爭牌 新北將辦直播應援

中央社／ 新北9日電
林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強，經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰。 聯合報系記者季相儒／攝影
林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強，經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰。 聯合報系記者季相儒／攝影

巴黎奧運舉重選手陳玟卉10日凌晨拚獎牌，拳擊選手林郁婷11日凌晨拚奪金。新北除辦跨局處應援活動，11日凌晨將在市府大廳辦直播，號召鄉親一起為選手越洋加油。

新北市體育局今天表示，奧運舉重好手陳玟卉二度挑戰五環殿堂，她將於台灣時間10日凌晨1時30分在舉重女子71公斤級出賽拚牌。

體育局指出，10日凌晨在新北市府3樓逗點實驗室將舉辦市府跨局處的內部應援活動，今天也在市府廣播號召員工參加；另也透過臉書（Facebook）號召新北市民「設定好鬧鐘」收看電視直播，一起成為征戰奧運的新北市選手陳玟卉的最強後盾。

另外，拳擊女選手林郁婷目標直指金牌，體育局也規劃「最強的應援團」，將於11日凌晨3時30分的金牌戰賽事舉辦直播應援團一起為她加油。

體育局表示，當天林郁婷將與波蘭籍選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）對戰，應援團將由3樓的逗點實驗室移師到市政府1樓大廳幫忙加油，期待與祝福林郁婷完成「金牌大滿貫」拼圖。

鶯歌區長曾明華表示，林郁婷是「鶯歌之光」，鄉親將組團於11日凌晨前往市府與新北市長侯友宜、市府官員一同觀看巴黎奧運女子拳擊子57公斤級金牌戰賽事，為「鶯歌女兒」加油。

林郁婷的母校鶯歌國中校長江明泱告訴中央社記者，已經在校門口做了巨幅海報，並透過社群群組告知鄉親父老一起到校門打卡，為鶯歌女兒加油打氣。

江明泱說，「林郁婷奪牌是鶯歌大喜」，校門口的跑馬燈也已關掉其它訊息，只留下「林郁婷加油」的字句。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙
▪ 舉重／在上台前先擁抱郭婞淳 銀牌女將暖心舉動感動網友
▪ 桌球／林昀儒安心教練不是台灣人！拿過奧運金牌、打敗18歲莊智淵
▪ 遭美國絕地大逆轉 塞爾維亞主帥怒批：沒得到裁判尊重
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運拳擊 巴黎奧運舉重

延伸閱讀

奧運拳擊／不理波蘭對手挑釁 林郁婷教練：她只是心虛

奧運拳擊／林郁婷將迎戰「怪誕」對手 受訪放話：我誰都不怕

寫下台灣拳擊史最佳成績！林郁婷闖奧運金牌戰，11個小故事帶你更認識台灣女拳王

挺林郁婷體育署欲告國際拳總 侯友宜喊台灣人站出來討公道

相關新聞

奧運拳擊／不理波蘭對手挑釁 林郁婷教練：她只是心虛

我國女子拳擊好手林郁婷，將在後天凌晨於女子57公斤級金牌戰登場，出戰年僅20歲的波蘭新秀塞琳梅塔（Julia Szere...

奧運跆拳道／未能給最好父親節禮物 羅嘉翎遺憾落淚

我國跆拳道好手羅嘉翎昨天在巴黎奧運女子57公斤級賽事帶傷上陣，最終在16強賽就提前出局，也未能獲得敗部復活的機會，讓她賽...

奧運跆拳道／壓力大到以淚洗面 男友邱相榤成羅嘉翎傾訴對象

我國跆拳道好手羅嘉翎昨天在巴黎奧運女子57公斤級賽16強止步後，一度情緒潰堤，她在今天受訪時表示，由於腳傷長時間的困擾，...

奧運拳擊／林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙

台灣拳擊好手林郁婷在昨（8）日拳擊4強賽中對上來自土耳其的選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），以「5:0」完勝，締造台灣史上奧運拳擊賽中最佳紀錄，未料土耳其選手落敗後卻比出「雙X」手勢疑似炒作性別議題...

影／莊智淵返高雄 笑著解讀網路梗圖「皮蛋豆腐要攪開」

「桌球教父」莊智淵今日結束奧運賽事搭機返回高雄，市長陳其邁特地迎接，莊智淵說，目前會先休息、帶家人出國旅遊，未來會繼續投...

奧運舉重／登頒獎台與郭婞淳擁抱 加拿大女將曝目標非奪牌

「舉重女神」郭婞淳昨晚在巴黎奧運舉重女子59公斤級，以105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤摘下銅牌；加拿大女將夏朗（Maude Charron） 以236公斤奪得銀牌。夏朗在頒獎典禮擁抱郭婞淳畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。