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奧運拳擊／台灣大備十萬美元助威金 等著拳后林郁婷摘金

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
中華拳擊隊女將林郁婷（左）在4強賽對決土耳其選手卡拉曼（右），以5：0獲勝挺進金牌戰。記者季相儒／攝影
中華拳擊隊女將林郁婷（左）在4強賽對決土耳其選手卡拉曼（右），以5：0獲勝挺進金牌戰。記者季相儒／攝影

近期台灣代表隊在奧運斬獲獎牌，「舉重女神」郭婞淳不負眾望，8日於巴黎奧運舉重女子59公斤級勇奪銅牌，成為台灣奧運史上首位連三屆奪牌的運動員。「拳擊女王」陳念琴亦在女子拳擊66公斤級比賽中獲得銅牌。台灣大哥大表示，台灣大哥大運動家族選手在國際舞台上發光發熱，屢創佳績，董事長蔡明忠致贈總計新台幣七位數「助威金」，感謝郭婞淳與陳念琴兩人堅持「婞念」的好表現，讓世界看見台灣。

即將於8月11日出戰金牌賽的「台灣拳后」林郁婷，已在本屆奧運比賽中，創下台灣拳擊隊史最佳紀錄，更有望為台灣奪下首面拳擊金牌，台灣大哥大表示，已備妥10萬美元助威金，期盼林郁婷能勇奪金牌，為台灣寫下光榮的一頁。

「舉重女神」郭婞淳自2021年加入台灣大哥大運動家族，此次巴黎奧運是婞淳第四度出征，在負傷的狀況下，參加舉重女子59公斤級賽事，摘下銅牌；「拳擊女王」陳念琴於今年加入台灣大哥大運動家族，在巴黎奧運拳擊女子66公斤級賽事中挺進4強，為台灣拿下銅牌，依然寫下個人三屆奧運最佳成績。

目前台灣大哥大運動家族選手總計21位，橫跨9項運動項目，其中12位選手挺進巴黎奧運。後續還包含首次被列入奧運項目的「霹靂舞好手」孫振，預計將於8月10日出賽；台灣史上第一人闖進拳擊金牌戰的「台灣拳后」林郁婷，則將於8月11日出賽為台灣寫新歷史新頁。

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