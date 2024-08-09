奧運跆拳道／羅嘉翎帶傷首輪吞敗哽咽：辜負大家的期待

帶傷出賽的台灣「跆拳道甜心」羅嘉翎，在巴黎奧運跆拳道首輪落敗，最終也沒有復活賽可打，她今天受訪時已穿上保護靴避免傷勢惡化，並且哽咽表示，「真的很辜負大家對我的期待。」

羅嘉翎是巴黎奧運台灣唯一的跆拳道代表隊成員，昨天在女子57公斤級首輪對上黎巴嫩對手奧恩（Laetitia Aoun）以0比2吞敗，最終對手也止步4強，因此羅嘉翎沒有復活賽可打。

昨天正好也是父親節，羅嘉翎的家人全都到巴黎觀戰，沒想到帶傷上陣的她，首輪就被淘汰。羅嘉翎哽咽的說，「本來想在父親節給爸爸一個最好的禮物，沒想到結果變成這樣，最後還是他來安慰我。」

羅嘉翎的哥哥，賽後也從場外一路跑到場內，背著羅嘉翎去藥檢以及回選手村。

今天羅嘉翎左腳踝已經穿上保護靴，回台灣之後會再接受醫生的後續評估跟治療，她透露，現在其實光走路就會痛，還是只能先透過物理治療舒緩，後續再看醫生的診斷。

羅嘉翎表示，「腳傷已經困擾我一年了，因為不想辜負大家的期待，所以再痛都得上場拚，真的覺得很可惜，準備了這麼久，還是辜負了大家的期待。」

羅嘉翎透露，因為腳傷影響，自己對比賽的感覺一直都很忐忑，「來到巴黎之後，我幾乎壓力大到都會無法呼吸，甚至還會反胃乾嘔，這應該是我人生第一次因為比賽有這樣的反應。」

除了家人以外，羅嘉翎也特別感謝男友、羽球選手邱相榤，「過去這段期間，我的負面情緒幾乎都是對他傾訴，昨天賽後他也馬上安慰我，說身體最重要，保持健康後面還有很長的路要走。」