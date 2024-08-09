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奧運舉重／登頒獎台與郭婞淳擁抱 加拿大女將曝目標非奪牌
「舉重女神」郭婞淳昨晚在巴黎奧運舉重女子59公斤級，以105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤摘下銅牌；加拿大女將夏朗（Maude Charron） 以236公斤奪得銀牌。夏朗在頒獎典禮擁抱郭婞淳畫面相當感人，受訪時也談到本屆參賽心境。
夏朗是2021東京奧運64公斤級金牌，但本屆奧運沒有女子64公斤級，夏朗為了參賽減掉約10磅體重，降至約58.9公斤。她要面對膝蓋傷勢，為了適應新量級，還要改變訓練菜單及飲食習慣。
奪牌不是夏朗主要參賽目的，她想體驗有觀眾的奧運，「獎牌只是錦上添花。我來這裡不是為了獎牌，我想要東京奧運沒有的經歷。我想參加閉幕式，我受邀成為開幕式掌旗官，現在只想與家人一起慶祝，在觀眾群看到他們，聽到他們的聲音，這就是我來這裡的原因。」
夏朗奪下銀牌後先與郭婞淳擁抱，隨後高舉雙手接受觀眾們歡呼，夏朗說，「這是純粹的快樂，我很努力，教練也非常努力，非常努力解決的傷勢、減重、以及一切問題。」
夏朗提到3年前摘金但感覺不好，「我完成一切（贏得金牌），但感到孤獨；這次有很多人陪伴在身邊。」
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