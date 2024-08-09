奧運跆拳道／三芝齊聚道館為羅嘉翎加油 鄉親大喊妳是最棒的

國民女友羅嘉翎於巴黎奧運跆拳道女子57公斤級項目16強賽對上黎巴嫩選手，三芝區羅爸爸的跆拳道館教練及學員也組成加油團，新北市議員鄭宇恩、三芝區長賴小萍及三芝國中校長黃中良、三芝國小校長許文勇一起為國民女友「羅嘉翎」集氣，雖然因為負傷上陣不敵對手，但現場學弟妹們也都為羅嘉翎加油。

羅嘉翎出身於跆拳道世家，年僅22歲卻戰績輝煌，3年前東京奧運，榮獲奧運銅牌，展現出毅力、專注與勇氣，鼓勵著道館學弟妹向前，奪牌後更慷慨捐贈母校三芝國中、三芝國小各十萬元跆拳道培訓經費，她也鼓勵學弟妹，學習跆拳道這條路很辛苦，如果真的喜歡，確立目標後，只要堅持不懈，任何困難都能被克服、任何目標都能被實現。

位於三芝區公所對面的跆拳道館，現場除了學員外，還有不少鄉親朋友來到現場，道場滿滿都是觀賽民眾。

三芝區長賴小萍表示，我們的選手在奧運會上一路披荊斬棘，展現了驚人的毅力和實力，今天的奧運跆拳道項目更是我們期待已久的時刻，今天在三芝跆拳道館不僅是在這裡加油，我們更要通過直播，把我們的熱情和支持傳遞到選手身邊，也請大家一起為我們的選手加油。