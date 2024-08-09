快訊

午後雷陣雨致溪水暴漲 烏來福山地區3少年溯溪受困沙洲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運拳擊／林郁婷將迎戰「怪誕」對手 受訪放話：我誰都不怕

聯合新聞網／ 綜合報導
塞琳梅塔被外媒評論風格「怪誕」。 法新社
塞琳梅塔被外媒評論風格「怪誕」。 法新社

「台灣拳后」林郁婷將在8月11日，同時也是本屆巴黎奧運最後一天展開全級女子57公斤級金牌戰，而她將碰上年僅20歲的波蘭新秀塞琳梅塔（Julia Szeremeta），有外媒指出，塞琳梅塔比賽風格「怪誕」。

菲媒《馬尼拉公報》指出，塞琳梅塔在場上自大但致命；英國媒體《每日郵報》報導稱，賽琳梅塔比賽風格「怪誕」，經常將手放低挑釁對手，並在比賽中經常跳起，試圖干擾比賽。

4強賽後，塞琳梅塔受訪時喊話：「我誰都不怕，也不對誰感到敬畏，我走上擂台做我該做的事，我迫不及待想迎接決賽的到來。」塞琳梅塔表示，自己完全沒有壓力，會將決賽當作普通的比賽來看待，以放鬆的心態來打拳。

林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強，經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰。 記者季相儒／攝影
林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強，經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰。 記者季相儒／攝影

林郁婷上屆東京奧運16強爆冷出局，本屆奧運終於有望衝擊金牌，他認為，歷經上屆失利，好不容易挺進到決賽，將會用盡畢生所學，盡力把下場比賽做到最好，並感謝全台灣的支持者：「再次謝謝全台灣的人夜深還在電視前面為我加油。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 體育署挺林郁婷 中華奧會發函警告IBA並準備提告
▪ 舉重／大陸媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案
▪ 舉重／連3屆奪牌真的辛苦 郭婞淳連床墊都帶到巴黎
▪ 美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運拳擊 林郁婷

相關新聞

奧運桌球／林昀儒安心教練不是台灣人！拿過奧運金牌、打敗18歲莊智淵

我國桌球一哥林昀儒在巴黎奧運表現獲得關注，場邊指導教練偉關晴光（韋晴光）經常露出慈祥笑容，被網友封為「安心教練」。這位親切教練來頭不小，他不是台灣出生，曾拿過一面奧運桌球金牌。 近日有網友翻出偉

影／莊智淵返高雄 笑著解讀網路梗圖「皮蛋豆腐要攪開」

「桌球教父」莊智淵今日結束奧運賽事搭機返回高雄，市長陳其邁特地迎接，莊智淵說，目前會先休息、帶家人出國旅遊，未來會繼續投...

奧運舉重／郭婞淳連3屆奪牌！場邊「綠乖乖」全程坐鎮 網驚喜：最強秘密武器

「舉重女神」郭婞淳8日抱傷上場，奪下巴黎奧運舉重賽女子59公斤級銅牌，連續3屆站上奧運頒獎台，成為台灣史上第一人。關注比賽過程，網友也發現場邊出現台灣都市傳說「綠乖乖」坐鎮，郭婞淳上場時物理治療師周詣

奧運舉重／在上台前先擁抱郭婞淳 銀牌女將暖心舉動感動網友

「舉重女神」郭婞淳在女子59公斤級拿下銅牌，連3屆奪牌也成為台灣第1人。由於郭婞淳第3把直接增加7公斤，選擇挑戰衝擊金牌的137公斤，但在分腿後上舉失敗，最終以總和235公斤奪銅。頒獎典禮上，鍍銀的加

奧運拳擊／林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙

台灣拳擊好手林郁婷在昨（8）日拳擊4強賽中對上來自土耳其的選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），以「5:0」完勝，締造台灣史上奧運拳擊賽中最佳紀錄，未料土耳其選手落敗後卻比出「雙X」手勢疑似炒作性別議題...

巴黎奧運／郭婞淳獲第六面獎牌 國光獎金目前已發出9660萬元

隨著拳擊好手陳念琴與「舉重女神」郭婞淳這兩天相繼奪下銅牌，中華代表團已累積6面獎牌，兩人將可獲500萬元獎金。ㄐ之前「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子競技體操單槓決賽摘下銅牌，成為「鞍馬王子」李智凱後第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。