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奧運拳擊／林郁婷將迎戰「怪誕」對手 受訪放話：我誰都不怕
「台灣拳后」林郁婷將在8月11日，同時也是本屆巴黎奧運最後一天展開全級女子57公斤級金牌戰，而她將碰上年僅20歲的波蘭新秀塞琳梅塔（Julia Szeremeta），有外媒指出，塞琳梅塔比賽風格「怪誕」。
菲媒《馬尼拉公報》指出，塞琳梅塔在場上自大但致命；英國媒體《每日郵報》報導稱，賽琳梅塔比賽風格「怪誕」，經常將手放低挑釁對手，並在比賽中經常跳起，試圖干擾比賽。
4強賽後，塞琳梅塔受訪時喊話：「我誰都不怕，也不對誰感到敬畏，我走上擂台做我該做的事，我迫不及待想迎接決賽的到來。」塞琳梅塔表示，自己完全沒有壓力，會將決賽當作普通的比賽來看待，以放鬆的心態來打拳。
林郁婷上屆東京奧運16強爆冷出局，本屆奧運終於有望衝擊金牌，他認為，歷經上屆失利，好不容易挺進到決賽，將會用盡畢生所學，盡力把下場比賽做到最好，並感謝全台灣的支持者：「再次謝謝全台灣的人夜深還在電視前面為我加油。」
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