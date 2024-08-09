奧運桌球／與高承睿討論皮蛋豆腐要不要拌？莊智淵曝真實對話

本屆巴黎奧運出現許多經典畫面，其中「桌球教父」莊智淵與徒弟「柚子」高承睿互動成為焦點。桌球男團16強賽時，鏡頭捕捉到莊智淵比手畫腳，向高承睿講解戰術，生動表情宛如「爸爸唸兒子」，許多網路迷因也因此產生。

高承睿是莊智淵得意門生，兩人這次與林昀儒組成桌球男團，比賽過程中莊智淵激動地和高承睿說話，比手畫腳且表情生動，高承睿就像小孩一樣乖乖地聽爸爸訓話。有網友在Threads發文表示，「謝謝埃及對手上廁所，讓我們看到滿滿莊智淵跟高承睿形成對比，桌球教父跟柚子同學講話真的像爸爸在碎念。」

有網友自己搭配旁白變成梗圖，例如皮蛋豆腐要不要拌、火鍋加芋頭和三色豆很營養。其他人則紛紛留言表示，「跪求唇語專家」、「真的是當兒子在教，從年輕打到現在」、「好愛莊智淵這樣子，對比他的沉默，這更顯得他有多在乎子弟兵」。

如今對話內容曝光，莊智淵歸國受訪時解釋，「場上應該很嚴肅，當下氣氛很緊張，大多都是在講戰術，看情況有時會幫他解壓，叫他不要想這麼多。」