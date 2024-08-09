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奧運拳擊／林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙

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奧運拳擊／林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣拳擊隊女將林郁婷挺進巴黎奧運女子57公斤金牌戰。 路透
台灣拳擊隊女將林郁婷挺進巴黎奧運女子57公斤金牌戰。 路透

台灣拳擊好手林郁婷在昨（8）日拳擊4強賽中對上來自土耳其的選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），以「5:0」完勝，締造台灣史上奧運拳擊賽中最佳紀錄，未料土耳其選手落敗後卻比出「雙X」手勢疑似炒作性別議題，掀起熱議。有眼尖網友發現接下來金牌戰與林郁婷對上的波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），在IG轉發一張哏圖，對話翻譯成中文後，讓網友直呼不妙。

一名網友在《Dcard》發文，表示看到11日拳擊金牌戰林郁婷對上的波蘭選手塞琳梅塔在IG限時動態轉發一張哏圖，原PO將圖片上的波蘭文翻譯成中文後，大喊「真的很不妙耶」。

有網友發現接下來金牌戰與林郁婷對上的波蘭選手賽雷梅塔（Julia Szeremeta），在IG轉發一張哏圖，對話翻譯成中文後，讓網友直呼不妙。圖／取自《Dcard》
有網友發現接下來金牌戰與林郁婷對上的波蘭選手賽雷梅塔（Julia Szeremeta），在IG轉發一張哏圖，對話翻譯成中文後，讓網友直呼不妙。圖／取自《Dcard》

圖片翻譯成中文的內容為，教練先對選手說「我有兩個消息，一個好消息和一個壞消息」，拳手回他：「從好消息開始。」

教練又說：「決賽要到周六才進行，你可以休息一下」。拳手問：「那壞消息呢？」

教練回答：「你是最後一個爭奪金牌的女人」。拳手驚訝地說：「哦，靠」。

原PO擔憂地表示「不敢想像比賽結束時跟頒獎時這些選手會不會又做出什麼舉動，就怕到時候全場噓聲，希望有多點人能夠到場幫郁婷應援」。

文章曝光後，網友紛紛留言「怎麼在奧運這種最高殿堂上還可以那麼沒水準⋯」、「我為什麼覺得這次奧運，反而是歐洲這些國家沒水準」、「全台灣人心中此時毫無波蘭」、「怕輸吧，輸了可以說對方是男人，贏了可以說打贏男人」、「有什麼關係，就當她害怕林郁婷吧」、「波蘭歷史上就發生一位有性別爭議的選手，他們怎麼還敢拿這件事來說？明明曾經也是身為苦主的國家，沒想到竟然也成為霸凌者」、「希望多一點在巴黎的台灣人能到場去給她加油」、「只能說郁婷的心理素質超強大，雖然不知道私下默默承受了多少，但很希望看到拿金牌」。

事後原PO補充後續，發現塞琳梅塔把該則限動刪除，「目前她這則限時已刪，原因未知，希望是因為有看到她貼文底下的善意留言，也稍微了解到事情原委」。

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