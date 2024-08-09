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奧運桌球／林昀儒安心教練不是台灣人！拿過奧運金牌、打敗18歲莊智淵

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒這屆奧運場邊指導教練偉關晴光（韋晴光）經常露出慈祥笑容，被網友封為「安心教練」。 圖／中華奧會提供
林昀儒這屆奧運場邊指導教練偉關晴光（韋晴光）經常露出慈祥笑容，被網友封為「安心教練」。 圖／中華奧會提供

我國桌球一哥林昀儒在巴黎奧運表現獲得關注，場邊指導教練偉關晴光（韋晴光）經常露出慈祥笑容，被網友封為「安心教練」。這位親切教練來頭不小，他不是台灣出生，曾拿過一面奧運桌球金牌。

近日有網友翻出偉關晴光的維基百科，並驚訝表示，「現在知道會不會太晚了，我一直以為他是台灣人欸，結果他竟然拿過奧運金牌。」其他網友紛紛直呼，「我也以為他台灣人。」

1989年的偉關晴光(左)與陳龍燦(右)。 本報資料照
1989年的偉關晴光(左)與陳龍燦(右)。 本報資料照

現年62歲的偉關晴光原名韋晴光，出生於中國大陸廣西南寧，22歲時在中國桌球團體、男單和混雙比賽中奪冠，23歲時進入國家隊。關晴光較晚進入國家隊，但他1986年亞錦賽奪下男單冠軍，1988年與陳龍燦在漢城奧運摘下男子雙打金牌。

大陸乒乓球名將韋晴光(前)陳龍燦(後）。 聯合報系資料照
大陸乒乓球名將韋晴光(前)陳龍燦(後）。 聯合報系資料照

偉關晴光28歲退休後與家人移居日本，35歲時取得日本國籍，改名為「偉關晴光」。他曾復出代表日本參加桌球比賽，1998年亞錦賽擊敗中國好手馬琳、劉國梁獲得亞軍。45歲他再度退休，擔任日本桌球國家隊及青森山田高校桌球教練。

偉關晴光教練生涯培養過許多優秀選手，包含東京奧運桌球混雙金牌水谷隼和伊藤美誠、張本智和以及林昀儒。另外，偉關晴光曾在2000年與當年僅18歲的莊智淵交手並獲勝，沒想到24年後兩人在奧運舞台並肩作戰。

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