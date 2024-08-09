奧運舉重／在上台前先擁抱郭婞淳 銀牌女將暖心舉動感動網友

「舉重女神」郭婞淳在女子59公斤級拿下銅牌，連3屆奪牌也成為台灣第1人。由於郭婞淳第3把直接增加7公斤，選擇挑戰衝擊金牌的137公斤，但在分腿後上舉失敗，最終以總和235公斤奪銅。頒獎典禮上，鍍銀的加拿大選手夏朗（Maude Charron）在上台前先擁抱郭婞淳，讓網友們深受感動。

一名網友在《Threads》分享賽後頒獎前，看到夏朗沒有馬上站上頒獎台，而是特地走去郭婞淳面前，給一個大大的暖心擁抱。讓他不禁感嘆：「這就是運動家的精神與風度。」

郭婞淳站上頒獎台感動落淚。 特派記者季相儒／攝影

感動的一幕也引起網友熱議，「加拿大選手，人美有風度，馬上被她圈粉」、「這一屆的奧運到底要讓我們流多少眼淚啦」。 也有網友解釋，「大可以加2公斤穩拿銀牌就好，但郭婞淳她直接加7公斤挑戰自己也挑戰金牌」、「我覺得是因為她心裡也明白婞淳其實是有機會爭取銀牌的」、「我如果是加國選手，心裡還是會感謝婞淳的」。

也有人感嘆，明明同樣在奧運殿堂上，林郁婷卻遭受不平等待遇，「拳擊比賽好像較勁意味比較濃厚，看了郁婷的兩場比賽，她都遇到很沒風度的對手，希望金牌戰可以好一點」。