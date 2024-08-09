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奧運舉重／郭婞淳重演里約拚金場景 抱持「累不死獎牌就是我的」

中央社／ 台東縣9日電
我國「舉重女神」郭婞淳（圖）今天在巴黎奧運舉重女子59公斤級登場，最終以抓舉105公斤，挺舉130公斤，總和235公斤獲得銅牌。記者季相儒／攝影
我國「舉重女神」郭婞淳（圖）今天在巴黎奧運舉重女子59公斤級登場，最終以抓舉105公斤，挺舉130公斤，總和235公斤獲得銅牌。記者季相儒／攝影

舉重女神郭婞淳昨晚奧運奪牌場景和8年前里約奧運相同，最後一舉加重槓鈴展現奮戰摘金決心。小時候居無定所，曾趴地板寫作業的她，抱持「累不死，獎牌就是我的」毅力。

郭婞淳昨晚在確定有銅牌後，跳過銀牌力拚摘金，挺舉最後一舉一口氣從130公斤加到137公斤；8年前里約奧運挺舉最後一舉同樣一口氣加重10公斤拚金牌，最後功敗垂成，拿下銅牌。

郭婞淳的成長路比別人還辛苦，出生幾個月後，父親就離開，另組家庭。母親為維持家計，必須外出工作，因此「小婞淳」居無定所，祖母家可以住，就住祖母家，或是投靠舅舅、阿姨。誰家可以住，就住誰家，她最喜歡和阿姨住。

阿姨結婚後，郭婞淳剛好就讀國立台東大學附屬體育高級中學，學校提供宿舍，她總算有個安定的家。

雖然小時候生活條件不好，經常趴在地板寫作業，郭婞淳並未被環境打敗，更加力爭上游，在學校品學兼優，學科都是前3名，學費和生活開銷靠獎學金，民國100年獲得總統教育獎。

郭婞淳原練田徑，國中一年級時，教練意外發現她有舉重天分，於是專攻舉重。16歲獲得新加坡青年奧運銀牌，19歲時已拿下各種舉重金牌，獨缺奧運獎牌，22歲時圓夢，拿下里約奧運銅牌，東京奧運更一舉奪金，金牌「大滿貫」圓夢。

郭婞淳的雙掌練到長繭，經常用繃帶綁著咬緊牙練習，未喊疼或要求教練暫停練習，吃足苦頭，她曾說過「很累，好幾次想放棄，但累不死，獎牌就是我的」。

這信念、這毅力，讓郭婞淳舉起自己和台灣體壇的一片天。

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