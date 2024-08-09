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奧運舉重／郭婞淳挺舉第3把+7公斤拚金牌 網讚有氣魄：超越獎牌意義

聯合新聞網／ 綜合報導
「舉重女神」郭婞淳締造連3屆奧運奪牌紀錄。 特派記者季相儒／攝影
「舉重女神」郭婞淳締造連3屆奧運奪牌紀錄。 特派記者季相儒／攝影

巴黎奧運台灣舉重選手郭婞淳昨（8）日出賽，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤摘下銅牌。其中郭婞淳在最後一把挺舉時與第二名僅差1公斤，卻加重7公斤以137公斤挑戰第一名，引發網路熱議。

科技專家許美華在臉書發文，提到舉重比賽中郭婞淳的最後一把挺舉，一口氣從130加到137公斤，想拚金牌，「雖然失敗，但真的很勇敢！」她認為剩最後一舉的機會，落後第二名一公斤、落後第一名6公斤，郭婞淳其實可以打安全牌拿銀牌，但她並沒有這麼做，最後一次奧運，最後一舉拚金牌的勇氣，已經超越獎牌的意義，「如果是你，你會怎麼抉擇？」許美華也稱讚郭婞淳「真的很有氣魄，很有運動家精神，不留遺憾的拚戰鬥志真的很感人，不愧連拿三屆奧運獎牌的舉重女神！」

網友看完後紛紛留言「她對自己的挑戰就是金牌」、「她開137的時候我真的嚇到而且好佩服」、「難怪加拿大選手在後台流淚，然後頒獎典禮時去抱住她」、「加拿大選手非常有風度，頒獎台上感謝女神」、「她跟教練團隊真的很有謀略，有膽識」、「連三屆有獎牌超強」、「受傷還能銅牌真的強」、「主要是第一把130失敗，如果成功第二把挑戰133就銀牌了」、「真的很厲害了，不要受傷最重要」、「她之前頂峰的時候可以挺到141，可惜舉重運動真的很吃年齡（賀爾蒙、肌肉組成），挑戰137也是在合理的範圍，女神盡力了！永遠愛她，舉重界教科書般的選手」。

此外也有網友討論郭婞淳最後的抉擇，要拚金還是保銀？「為了不留遺憾，拚銀牌就一定會想當初如果直接賭一把，就會怎樣怎樣怎樣，那不如拚看看金牌」、「都最後一次參加，當然拚金牌」、「因為她是王者等級的運動員啊，有金牌的機會怎麼會不拚」、「當然拚金阿，銅跟銀月給差不到一萬」，也有人表示「我認為獎金實在，國光多200萬」、「說的好像銀牌穩拿一樣」、「銀啊，一下加那麼多又舉不起來」、「我會一步一步來，至少能夠奪銀牌」。

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