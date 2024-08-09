奧運舉重／郭婞淳連3屆奪牌！場邊「綠乖乖」全程坐鎮 網驚喜：最強秘密武器

「舉重女神」郭婞淳8日抱傷上場，奪下巴黎奧運舉重賽女子59公斤級銅牌，連續3屆站上奧運頒獎台，成為台灣史上第一人。關注比賽過程，網友也發現場邊出現台灣都市傳說「綠乖乖」坐鎮，郭婞淳上場時物理治療師周詣倫更是全程抱著，最後成功「亮綠燈」守住奧運獎牌，引起熱議。

郭婞淳昨晚出戰奧運舉重女子59公斤級，許多台灣人都守在直播前為她加油，最後郭婞淳以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤成績拿下銅牌，成為台灣首位連續3屆在奧運奪牌的選手。不過眼尖的粉絲也發現，郭婞淳參賽全程都有國民零食「綠乖乖」陪伴，而乖乖守護神不只上場前有專屬座位觀賽，上場時也被物治師周詣倫抱在懷中，最後獎牌果然「乖乖」入袋。

其中周詣倫抱著乖乖的畫面更在網路廣為流傳，網友驚喜表示「台灣人的神秘力量」、「乖乖神力跟著到奧運啦」、「一個姿勢不對會出事，有乖乖比較好」、「乖乖真的很萬用」、「護國乖乖」、「台灣選手的秘密」、「科學的終點是玄學，玄學的終點是乖乖」、「乖乖是最強的秘密武器」、「綠燈就舉重成功啦」、「我看奧運麟洋金牌戰也有吃綠色乖乖」。

事實上，郭婞淳出發時就被發現背包上掛有綠乖乖吊飾，據《東森新聞》報導，郭婞淳此次帶傷上戰場，希望乖乖吊飾可以「讓身上的傷都乖乖的」，此外，為怕腰傷影響比賽結果，她連床墊都帶到巴黎。