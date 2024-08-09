快訊

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運舉重／郭婞淳連3屆奪牌！場邊「綠乖乖」全程坐鎮 網驚喜：最強秘密武器

聯合新聞網／ 綜合報導
郭婞淳連續3屆奧運站上頒獎台。 美聯社
郭婞淳連續3屆奧運站上頒獎台。 美聯社

「舉重女神」郭婞淳8日抱傷上場，奪下巴黎奧運舉重賽女子59公斤級銅牌，連續3屆站上奧運頒獎台，成為台灣史上第一人。關注比賽過程，網友也發現場邊出現台灣都市傳說「綠乖乖」坐鎮，郭婞淳上場時物理治療師周詣倫更是全程抱著，最後成功「亮綠燈」守住奧運獎牌，引起熱議。

郭婞淳昨晚出戰奧運舉重女子59公斤級，許多台灣人都守在直播前為她加油，最後郭婞淳以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤成績拿下銅牌，成為台灣首位連續3屆在奧運奪牌的選手。不過眼尖的粉絲也發現，郭婞淳參賽全程都有國民零食「綠乖乖」陪伴，而乖乖守護神不只上場前有專屬座位觀賽，上場時也被物治師周詣倫抱在懷中，最後獎牌果然「乖乖」入袋。

其中周詣倫抱著乖乖的畫面更在網路廣為流傳，網友驚喜表示「台灣人的神秘力量」、「乖乖神力跟著到奧運啦」、「一個姿勢不對會出事，有乖乖比較好」、「乖乖真的很萬用」、「護國乖乖」、「台灣選手的秘密」、「科學的終點是玄學，玄學的終點是乖乖」、「乖乖是最強的秘密武器」、「綠燈就舉重成功啦」、「我看奧運麟洋金牌戰也有吃綠色乖乖」。

事實上，郭婞淳出發時就被發現背包上掛有綠乖乖吊飾，據《東森新聞》報導，郭婞淳此次帶傷上戰場，希望乖乖吊飾可以「讓身上的傷都乖乖的」，此外，為怕腰傷影響比賽結果，她連床墊都帶到巴黎

「舉重女神」郭婞淳搭機前往巴黎參加奧運。圖／聯合報系資料照
「舉重女神」郭婞淳搭機前往巴黎參加奧運。圖／聯合報系資料照

2024巴黎奧運搶先報

▪ 體育署挺林郁婷 中華奧會發函警告IBA並準備提告
▪ 舉重／大陸媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案
▪ 舉重／連3屆奪牌真的辛苦 郭婞淳連床墊都帶到巴黎
▪ 美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 乖乖 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運舉重 郭婞淳

相關新聞

奧運拳擊／體育署挺林郁婷 中華奧會發函警告IBA並準備提告

台灣相挺林郁婷有實際動作，體育署日前已透過中華奧會聘律師發警告信函至國際拳總（IBA），後續將於賽後與選手、律師以及國際...

奧運舉重／郭婞淳挺舉第3把+7公斤拚金牌 網讚有氣魄：超越獎牌意義

巴黎奧運台灣舉重選手郭婞淳昨（8）日出賽，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤摘下銅牌。其中郭婞淳在最後一把挺舉時與第二名僅差1公斤，卻加重7公斤以137公斤挑戰第一名，引發網路熱議

奧運舉重／郭婞淳連3屆奪牌！場邊「綠乖乖」全程坐鎮 網驚喜：最強秘密武器

「舉重女神」郭婞淳8日抱傷上場，奪下巴黎奧運舉重賽女子59公斤級銅牌，連續3屆站上奧運頒獎台，成為台灣史上第一人。關注比賽過程，網友也發現場邊出現台灣都市傳說「綠乖乖」坐鎮，郭婞淳上場時物理治療師周詣

奧運舉重／在上台前先擁抱郭婞淳 銀牌女將暖心舉動感動網友

「舉重女神」郭婞淳在女子59公斤級拿下銅牌，連3屆奪牌也成為台灣第1人。由於郭婞淳第3把直接增加7公斤，選擇挑戰衝擊金牌的137公斤，但在分腿後上舉失敗，最終以總和235公斤奪銅。頒獎典禮上，鍍銀的加

花都隨筆／中華隊選手談吐有致 外媒一致盛讚

巴黎奧運閉幕倒數，不少中華代表團選手已經返台，還有人繼續留在花都打拚，從整個過程看來，新生代好手談吐有致，讓人感到相當驚...

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

巴黎奧運我國代表團在「舉重女神」郭婞淳昨天於女子59公斤級賽事再進帳一面獎牌後，本屆賽事至少已確定會有7面獎牌入袋，在最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。