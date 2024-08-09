巴黎奧運／郭婞淳再添銅 6面牌史上第2多

中央社／ 巴黎8日電
「舉重女神」郭婞淳帶傷出征巴黎奧運，在59公斤級賽事挺舉項目第3次試舉137公斤失敗，終場拿下一面銅牌。中央社
「舉重女神」郭婞淳帶傷出征巴黎奧運，在59公斤級賽事挺舉項目第3次試舉137公斤失敗，終場拿下一面銅牌。中央社

「舉重女神」郭婞淳今天在巴黎奧運女子59公斤級登場，雖然沒能完成連霸，但也為台灣再添1銅，連3屆奪牌台灣第1人，台灣代表團本屆累積1金、5銅，獎牌數已經是史上第2多。

郭婞淳首度踏上奧運舞台是2012年倫敦奧運，當時在女子58公斤級名列第8名，2016年在里約奧運奪下銅牌，上屆東京奧運在女子59公斤級摘金，今天踏上巴黎奧運舉重台，以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤再替台灣添一面獎牌。

根據最新的獎牌榜，台灣代表團目前累積1金、5銅，排名第43，6面獎牌已經是史上第2多，獎牌數最多的是東京奧運共12面獎牌。

拳擊林郁婷昨天女子57公斤級4強擊敗土耳其好手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）、晉級金牌戰，已經是隊史最佳成績，也代表台灣代表團本屆至少會有7面獎牌。

上屆東京奧運奪下銅牌的跆拳道好手羅嘉翎，近1年因為左腳傷勢影響，巴黎奧運首戰以0比2不敵黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun），奧恩最後在4強戰以0比2不敵伊朗選手基雅妮詹德（Nahid Kiyanichandeh ），也確定羅嘉翎沒能再拚復活賽機會、本屆奧運1戰止步。

女子高球好手徐薇淩昨天首回合賽事打出高於標準2桿的74桿、並列第30，今天第2回合打出低於標準3桿的69桿，2回合總計以低於標準1桿的143桿、排名升至並列14，落後領先群7桿。

台灣另一名好手錢珮芸首回合打完並列第40名，今天第2回合打出低於標準1桿的71桿、2回合總計高於標準3桿、147桿，並列29名。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／羅嘉翎吞敗落淚喊「對不起」 教練也心疼哽咽
▪ 拳擊／分析林郁婷戰勝關鍵 美聯社：憑紮實技巧而非力量
▪ 拳擊／林郁婷挺進金牌戰 鶯歌工商教練分析戰術策略
▪ 田徑／果然是浪漫之都！法國女將賽後向男友下跪求婚全場嗨翻
▪ 美國4強再戰塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運舉重 徐薇淩 林郁婷 羅嘉翎 郭婞淳 錢珮芸

延伸閱讀

奧運舉重／負傷參賽奪銅 郭婞淳哽咽：讓大家失望了

奧運舉重／郭婞淳坦言巔峰已過 帶著腰傷連睡覺都不舒服

奧運舉重／郭婞淳奮戰奪銅 台東縣長饒慶鈴：她已是台灣人心中的金牌

奧運舉重／負傷奮戰奪銅！「舉重女神」郭婞淳連3屆拿牌 我國第一人

相關新聞

奧運舉重／負傷奮戰奪銅！「舉重女神」郭婞淳連3屆拿牌 我國第一人

巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，我國「舉重女神」郭婞淳在抓舉以105公斤排名第4名後，挺舉也與幾名好手一路拉鋸，最終以挺...

奧運舉重／郭婞淳坦言巔峰已過 帶著腰傷連睡覺都不舒服

「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重賽女子59公斤級奪下銅牌，創下連續3屆奧運奪牌紀錄，賽後在媒體採訪區頻頻拭淚，講到開心處...

奧運拳擊／挺林郁婷 政府將祭法律行動

我國拳擊國手、女子五十七公斤級好手林郁婷挺進巴黎奧運金牌戰，卻被國際拳總指控有性別爭議，賴清德總統指示體育署嚴正抗議並採...

奧運舉重／抓舉、挺舉一度失敗 郭婞淳形容火車脫軌了

中華舉重隊好手郭婞淳在巴黎奧運女子59公斤級奪下銅牌，成為歷年中華代表團連續3屆奪牌第1人，在挺舉最後一次試舉137公斤...

奧運舉重／大陸媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案

中華拳擊隊好手郭婞淳帶傷上陣，在巴黎奧運女子舉重59公斤級奪下銅牌，個人連續3屆奪牌，也是中華代表團本屆第6面獎牌，賽後...

奧運舉重／負傷參賽奪銅 郭婞淳哽咽：讓大家失望了

台灣「舉重女神」郭婞淳今天在巴黎奧運女子59公斤級，以總和235公斤摘下銅牌，儘管已經是台灣奧運史上首名連3屆奪牌的名將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。