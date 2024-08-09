奧運高球／第2回合 徐薇淩並列第14再拚低桿數

巴黎奧運女子高爾夫今天進行第2回合賽事，台灣好手徐薇淩小幅度反彈，抓4博蒂、吞1柏忌繳出69桿，暫並列14名。她表示，這樣的反彈幅度還不夠，後2天要拚低桿數才行。

首回合繳出73桿的徐薇淩，今天前9洞表現出色，抓3博蒂0失誤，轉場後在第12洞3推吞柏忌，幸好在收尾的第18洞再度抓博蒂收尾，有個完美結局。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時表示，今天主要是比較少犯錯，雖然還是有幾球打到長草區去，但最後都有救回來沒有喪失桿數。

徐薇淩透露，第3洞那個博蒂蠻重要的，「主要那是一個5桿洞，我一切一推順利抓下博蒂開胡，也給我蠻大的信心，加上前9洞球場比較沒風，所以就試著多抓一些博蒂。」

經過2天的洗禮，徐薇淩認為這座球場的第15到18洞確實難度很高，不但球都要打過水，而且旗桿位置都很刁鑽，想要安全收尾都得特別小心。

剩餘2天賽事，徐薇淩表示，自己沒有在看排名，只想要做好每天下場的每一桿，「這座球場每回合的排名應該都會有很大的變化，我只要做好自己該做的，就很有機會。」

至於台灣另一好手錢珮芸，也克服首回合繳出76桿的狀態，今天也繳出低於標準1桿的71桿，暫時位居並列第29名。