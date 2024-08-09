奧運舉重／負傷參賽奪銅 郭婞淳哽咽：讓大家失望了

台灣「舉重女神」郭婞淳今天在巴黎奧運女子59公斤級，以總和235公斤摘下銅牌，儘管已經是台灣奧運史上首名連3屆奪牌的名將，但她賽後仍哽咽地說：「讓大家失望了。」

郭婞淳在里約奧運摘銅、東京奧運奪金、巴黎奧運又拿下銅牌，生涯連3屆奧運奪牌已是台灣史上第1人，3面獎牌在身上，也是台灣史上最多奧運獎牌的選手。

郭婞淳賽後的頒獎典禮上已經落淚，接著在接受媒體訪問時又哭又笑地說：「希望可以在累積多一些（奧運獎牌）。」但一想到這麼多人到場或者在電視機前面加油時，她又忍不淚崩說：「感覺讓大家失望了。」

儘管郭婞淳帶著腰部和大腿傷勢參加巴黎奧運，加上又是年紀第2大的選手，不過她始終不放棄，在教練的策略運用下，依舊拿下這面難能可貴的銅牌。

郭婞淳表示，自己的第2次抓舉、第1次挺舉都有點可惜，其實蠻有機會的，所以後面就會有點像是火車脫軌，最後一把就是想說可能是最後一次奧運了，就打算直接拚看看。

她表示，其實最後一把做得還不錯，這個重量（137公斤）在練習時從沒做到過，「今天一下就翻起來了，只可惜上挺沒做好。」

目前巴黎奧運台灣代表隊，已拿下1金、5銅，包括羽球男雙李洋、王齊麟金牌，另外男子體操唐嘉鴻、男子射擊李孟遠、女子拳擊吳詩儀和陳念琴、女子舉重郭婞淳獲得銅牌。