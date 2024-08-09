聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運舉重／負傷參賽奪銅 郭婞淳哽咽：讓大家失望了

中央社／ 台北5日電
我國「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級登場，最終獲得銅牌，頒獎時郭婞淳激動落淚。聯合報記者季相儒／攝影
我國「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級登場，最終獲得銅牌，頒獎時郭婞淳激動落淚。聯合報記者季相儒／攝影

台灣「舉重女神」郭婞淳今天在巴黎奧運女子59公斤級，以總和235公斤摘下銅牌，儘管已經是台灣奧運史上首名連3屆奪牌的名將，但她賽後仍哽咽地說：「讓大家失望了。」

郭婞淳在里約奧運摘銅、東京奧運奪金、巴黎奧運又拿下銅牌，生涯連3屆奧運奪牌已是台灣史上第1人，3面獎牌在身上，也是台灣史上最多奧運獎牌的選手。

郭婞淳賽後的頒獎典禮上已經落淚，接著在接受媒體訪問時又哭又笑地說：「希望可以在累積多一些（奧運獎牌）。」但一想到這麼多人到場或者在電視機前面加油時，她又忍不淚崩說：「感覺讓大家失望了。」

儘管郭婞淳帶著腰部和大腿傷勢參加巴黎奧運，加上又是年紀第2大的選手，不過她始終不放棄，在教練的策略運用下，依舊拿下這面難能可貴的銅牌。

郭婞淳表示，自己的第2次抓舉、第1次挺舉都有點可惜，其實蠻有機會的，所以後面就會有點像是火車脫軌，最後一把就是想說可能是最後一次奧運了，就打算直接拚看看。

她表示，其實最後一把做得還不錯，這個重量（137公斤）在練習時從沒做到過，「今天一下就翻起來了，只可惜上挺沒做好。」

目前巴黎奧運台灣代表隊，已拿下1金、5銅，包括羽球男雙李洋王齊麟金牌，另外男子體操唐嘉鴻、男子射擊李孟遠、女子拳擊吳詩儀陳念琴、女子舉重郭婞淳獲得銅牌。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／羅嘉翎吞敗落淚喊「對不起」 教練也心疼哽咽
▪ 拳擊／分析林郁婷戰勝關鍵 美聯社：憑紮實技巧而非力量
▪ 拳擊／林郁婷挺進金牌戰 鶯歌工商教練分析戰術策略
▪ 田徑／果然是浪漫之都！法國女將賽後向男友下跪求婚全場嗨翻
▪ 美國4強再戰塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 吳詩儀 唐嘉鴻 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運舉重 李洋 王齊麟 舉重 郭婞淳 陳念琴

延伸閱讀

奧運舉重／郭婞淳奮戰奪銅 台東縣長饒慶鈴：她已是台灣人心中的金牌

奧運舉重／郭婞淳抓舉105公斤排名第4 挺舉力拚獎牌

奧運體操／唐嘉鴻預告升級「貓跳900」！新動作名字已想好

奧運舉重／郭婞淳今晚間將出賽 郭媽媽遠距加油盼為國爭光

相關新聞

奧運舉重／負傷奮戰奪銅！「舉重女神」郭婞淳連3屆拿牌 我國第一人

巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，我國「舉重女神」郭婞淳在抓舉以105公斤排名第4名後，挺舉也與幾名好手一路拉鋸，最終以挺...

奧運舉重／郭婞淳坦言巔峰已過 帶著腰傷連睡覺都不舒服

「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重賽女子59公斤級奪下銅牌，創下連續3屆奧運奪牌紀錄，賽後在媒體採訪區頻頻拭淚，講到開心處...

奧運拳擊／挺林郁婷 政府將祭法律行動

我國拳擊國手、女子五十七公斤級好手林郁婷挺進巴黎奧運金牌戰，卻被國際拳總指控有性別爭議，賴清德總統指示體育署嚴正抗議並採...

奧運舉重／抓舉、挺舉一度失敗 郭婞淳形容火車脫軌了

中華舉重隊好手郭婞淳在巴黎奧運女子59公斤級奪下銅牌，成為歷年中華代表團連續3屆奪牌第1人，在挺舉最後一次試舉137公斤...

奧運舉重／大陸媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案

中華拳擊隊好手郭婞淳帶傷上陣，在巴黎奧運女子舉重59公斤級奪下銅牌，個人連續3屆奪牌，也是中華代表團本屆第6面獎牌，賽後...

奧運舉重／負傷參賽奪銅 郭婞淳哽咽：讓大家失望了

台灣「舉重女神」郭婞淳今天在巴黎奧運女子59公斤級，以總和235公斤摘下銅牌，儘管已經是台灣奧運史上首名連3屆奪牌的名將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。