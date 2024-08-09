奧運舉重／賴總統：郭婞淳強敵環伺仍負傷奪銅 令人驕傲

中央社／ 台北8日電
我國「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級獲得銅牌。記者季相儒／攝影
我國「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級獲得銅牌。記者季相儒／攝影

台灣舉重女神郭婞淳帶傷出征，今天仍在巴黎奧運59公斤級替台灣進帳1面銅牌。總統賴清德表示，郭婞淳有多處負傷，面對降級的金牌老將、後起之秀等強敵環伺，仍挺住壓力拿下生涯第3面奧運獎牌，真的令人驕傲。

郭婞淳在里約奧運摘銅，東京奧運拿下金牌，今天在巴黎奧運59公斤級，以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤的成績，替台灣再進帳1面銅牌，且連續3屆奧運奪牌是台灣第1人。

賴總統晚間透過臉書表示，郭婞淳在東京奧運獲得金牌後，重回奧運賽場的壓力肯定無比沉重，且此次出征仍有多處負傷，並面臨降級的金牌老將、後起之秀等強敵環伺，依然挺住壓力，抓下生涯在奧運第3面獎牌、獲得榮耀，真的令人驕傲。

我國「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級獲得銅牌。資料照
我國「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級獲得銅牌。資料照

總統說，郭婞淳過去已獲得5面亞錦賽金牌、5面世錦賽金牌，且前2屆奧運也都有獲得獎牌，郭婞淳已是最優秀運動員，卻仍堅持訓練與復健、咬牙苦撐，再次代表台灣參賽，就是為追求極限、在賽場上突破自我。

台灣跆拳道好手羅嘉翎今天也負傷出戰奧運跆拳道女子57公斤級16強賽，但0比2不敵黎巴嫩對手，跛腳離場時還落淚致歉。賴總統則說，羅嘉翎不用道歉，更無須感到愧疚，因為她已經展現出最堅韌的拚勁和不服輸的精神，謝謝羅嘉翎願意繼續站上賽場。

羅嘉翎受傷勢影響，首戰敗退。特派記者季相儒／攝影
羅嘉翎受傷勢影響，首戰敗退。特派記者季相儒／攝影

副總統蕭美琴也在臉書表示，郭婞淳儘管在上屆奧運後面臨腰部傷勢低潮，但仍成功在逆境中「婞淳」下來，在巴黎奧運完美展現力與美的結合斬獲銅牌，更在世界級的運動殿堂上，舉起了台灣的名字。

行政院長卓榮泰也透過臉書恭喜郭婞淳拿下銅牌，他還說，曾在國訓中心看見郭婞淳的地墊使用痕跡非常明顯，難以想像已經在這個位置上，經歷了幾千次、幾萬次的反覆動作，就為了上場的那個光榮時刻，

卓榮泰表示，善良的郭婞淳樂於助人且經常回饋社會，不僅有運動員精神，也有著愛這片土地、愛人的心，「謝謝婞淳讓我們看見無限的可能，我們以妳為榮」。

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