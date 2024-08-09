奧運跆拳道／腳傷影響黯然退場 羅嘉翎淚喊對不起

儘管賽前就吃下高濃度的止痛藥，希望能減緩左腳疼痛感，但羅嘉翎在昨天登上巴黎奧運女子五十七公斤級舞台，仍因為傷勢無法發揮實力，最終以○比二敗給黎巴嫩選手奧恩，加上奧恩未能闖進金牌戰助羅嘉翎取得敗部復活資格，讓羅嘉翎今年奧運之旅只踢一場就黯然退場。

上屆東京奧運奪銅的羅嘉翎，從去年底就因左腳骨裂未再實戰，包括日前舉行的模擬賽也僅踢一場就傷退。而這次來到巴黎後，羅嘉翎也因為腳部疼痛必須吃止痛藥，但昨十六強賽表現仍受影響，在兩回合賽事中都被對手搶先得分，最終以二比四、二比三敗下陣來。

賽後羅嘉翎不僅沿路哭泣，還需要人攙扶才能離場，在經過採訪區時更淚崩的表示「對不起大家」且婉拒受訪，改由教練劉聰達受訪。談到羅嘉翎身體狀況，劉聰達說：「她有傷勢在身，確實八、九個月沒有實際比賽，不敢讓她比，一直在很保護她的訓練，但上個月模擬賽也打一場就不行。」

對於愛徒在巴黎奧運黯然退場，劉聰達講到激動之處也哽咽，「這是我第一次坐比賽沒辦法掌握選手，我自己選手上去會怎麼樣我沒辦法。傷勢太久了，沒有對練的狀況，我剛打給我老婆跟她說，我真的不知道她上場會怎麼樣。」

劉聰達也透露，此戰將成羅嘉翎在五十七公斤級的最後一場比賽，「她的傷勢跟降體重可能也有關係，尤其她還在長高也持續變得更強壯，但卻還要降體重。我跟她講不要再降了，這樣太辛苦。接下來世錦賽、亞錦賽就打六十二公斤級，奧運就打六十七公斤級」。