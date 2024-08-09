奧運拳擊／後天爭金 林郁婷：用盡畢生所學

中華拳擊隊女將林郁婷不畏性別風波，昨天在巴黎奧運拳擊賽女子五十七公斤級四強賽主宰擂台，以五比○擊敗土耳其選手卡拉曼，成為我國拳壇史上闖進奧運金牌戰第一人，將於後天凌晨三點半對決波蘭好手塞琳梅塔，夢想多年的金牌只差最後一步。

林郁婷的性別議題在奧運期間一直被炒作，外國媒體更是緊迫盯人，這位廿八歲名將頂住龐大壓力，以頭號種子身分拚進金牌戰，她說：「感謝自己，好不容易走到這裡。」

林郁婷最近因為感冒造成聲音沙啞，必須多喝水且要控制體重，中華隊教練曾自強昨天賽前陪她到塞納河畔散步放鬆心情，鼓勵子弟兵穩住最後一步，所有人都會支持。

儘管身體不適，林郁婷在四強賽完全壓制卡拉曼，戰況一面倒。她說：「經歷上屆一輪遊，好不容易挺進決賽，接下來會用盡畢生所學，把下一場比賽做到最好，希望可以完成金牌目標。」

新北市政府昨天凌晨舉辦「奧運奪金加油直播派對」為林郁婷加油，媽媽廖秀蘭低調現身。對於女兒捲入性別爭議遭惡意攻擊，她坦言「睡都睡不好，很心疼」。

廖秀蘭說，林郁婷經過二次奧運、三次亞運，十幾年來大小比賽經過這麼多，國際奧委會也力挺。她一路看林郁婷很辛苦奮戰，犧牲很多假日，想替台灣爭取金牌，為自己拿到金滿貫，林郁婷的身分證就是二開頭，有什麼可以質疑的？所以要力挺林郁婷拿金牌。

林郁婷母校鶯歌工商拳擊隊教練許坤維也喊話林郁婷話助陣，就把實力拿出來，用實力證明一切，不用說太多。

卡拉曼賽後為林郁婷拉繩，離開擂台前卻高舉雙手、食指交叉比出「Ｘ」的手勢，性別風波再起；她在受訪區被外媒問到此事，沒有發表任何意見，教練團強調「不予置評」，卡拉曼的ＩＧ也被台灣網友留言抗議。