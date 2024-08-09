聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運拳擊／後天爭金 林郁婷：用盡畢生所學

聯合報／ 特派記者藍宗標、記者江婉儀張曼蘋／巴黎─新北連線報導
林郁婷昨大勝對手，成我國拳壇史上闖進奧運金牌戰第一人。特派記者季相儒／攝影
林郁婷昨大勝對手，成我國拳壇史上闖進奧運金牌戰第一人。特派記者季相儒／攝影

中華拳擊隊女將林郁婷不畏性別風波，昨天在巴黎奧運拳擊賽女子五十七公斤級四強賽主宰擂台，以五比○擊敗土耳其選手卡拉曼，成為我國拳壇史上闖進奧運金牌戰第一人，將於後天凌晨三點半對決波蘭好手塞琳梅塔，夢想多年的金牌只差最後一步。

林郁婷的性別議題在奧運期間一直被炒作，外國媒體更是緊迫盯人，這位廿八歲名將頂住龐大壓力，以頭號種子身分拚進金牌戰，她說：「感謝自己，好不容易走到這裡。」

林郁婷最近因為感冒造成聲音沙啞，必須多喝水且要控制體重，中華隊教練曾自強昨天賽前陪她到塞納河畔散步放鬆心情，鼓勵子弟兵穩住最後一步，所有人都會支持。

儘管身體不適，林郁婷在四強賽完全壓制卡拉曼，戰況一面倒。她說：「經歷上屆一輪遊，好不容易挺進決賽，接下來會用盡畢生所學，把下一場比賽做到最好，希望可以完成金牌目標。」

新北市政府昨天凌晨舉辦「奧運奪金加油直播派對」為林郁婷加油，媽媽廖秀蘭低調現身。對於女兒捲入性別爭議遭惡意攻擊，她坦言「睡都睡不好，很心疼」。

廖秀蘭說，林郁婷經過二次奧運、三次亞運，十幾年來大小比賽經過這麼多，國際奧委會也力挺。她一路看林郁婷很辛苦奮戰，犧牲很多假日，想替台灣爭取金牌，為自己拿到金滿貫，林郁婷的身分證就是二開頭，有什麼可以質疑的？所以要力挺林郁婷拿金牌。

林郁婷母校鶯歌工商拳擊隊教練許坤維也喊話林郁婷話助陣，就把實力拿出來，用實力證明一切，不用說太多。

卡拉曼賽後為林郁婷拉繩，離開擂台前卻高舉雙手、食指交叉比出「Ｘ」的手勢，性別風波再起；她在受訪區被外媒問到此事，沒有發表任何意見，教練團強調「不予置評」，卡拉曼的ＩＧ也被台灣網友留言抗議。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／羅嘉翎吞敗落淚喊「對不起」 教練也心疼哽咽
▪ 拳擊／分析林郁婷戰勝關鍵 美聯社：憑紮實技巧而非力量
▪ 拳擊／林郁婷挺進金牌戰 鶯歌工商教練分析戰術策略
▪ 田徑／果然是浪漫之都！法國女將賽後向男友下跪求婚全場嗨翻
▪ 美國4強再戰塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運拳擊 林郁婷

延伸閱讀

奧運拳擊／林郁婷無畏質疑闖金牌戰 學妹：想跟她一樣強大

奧運拳擊／林郁婷挺進金牌戰 鶯歌工商教練分析戰術策略

奧運拳擊／奪金有望！曾獲選為「華岡青年」 林郁婷大學清秀照片曝光

奧運拳擊／分析林郁婷戰勝關鍵 美聯社：憑紮實技巧而非力量

相關新聞

奧運舉重／負傷奮戰奪銅！「舉重女神」郭婞淳連3屆拿牌 我國第一人

巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，我國「舉重女神」郭婞淳在抓舉以105公斤排名第4名後，挺舉也與幾名好手一路拉鋸，最終以挺...

奧運舉重／郭婞淳奪銅 證明自己仍是頂尖

「舉重女神」郭婞淳又奪牌了，昨天在巴黎奧運舉重賽五十九公斤級亮相，以抓舉一○五公斤、挺舉一三○公斤，最後總和二三五公斤奪...

奧運舉重／大陸媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案

中華拳擊隊好手郭婞淳帶傷上陣，在巴黎奧運女子舉重59公斤級奪下銅牌，個人連續3屆奪牌，也是中華代表團本屆第6面獎牌，賽後...

奧運舉重／郭婞淳坦言巔峰已過 帶著腰傷連睡覺都不舒服

「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重賽女子59公斤級奪下銅牌，創下連續3屆奧運奪牌紀錄，賽後在媒體採訪區頻頻拭淚，講到開心處...

奧運拳擊／挺林郁婷 政府將祭法律行動

我國拳擊國手、女子五十七公斤級好手林郁婷挺進巴黎奧運金牌戰，卻被國際拳總指控有性別爭議，賴清德總統指示體育署嚴正抗議並採...

奧運拳擊／後天爭金 林郁婷：用盡畢生所學

中華拳擊隊女將林郁婷不畏性別風波，昨天在巴黎奧運拳擊賽女子五十七公斤級四強賽主宰擂台，以五比○擊敗土耳其選手卡拉曼，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。